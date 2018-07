Música y deporte se fusionan en el nuevo videoclip de Celtas Cortos 00:41 Jesús Cifuentes en la presentación del vídeo, acompañado por su compañero de banda Goyo Yeves, el alcalde Óscar Puentes, el concejal Alberto Bustos y representantes de los equipos deportivos. / El Norte El grupo vallisoletano comienza hoy su gira de conciertos por España, la cual pasará por Valladolid el 7 de septiembre ADOLFO PÉREZ VEGA Viernes, 6 julio 2018, 12:53

Celtas Cortos, el grupo de música folk-rock vallisoletano, ha presentado esta mañana, a las 10:00, el nuevo videoclip del tema 'Energía positiva' en la Casa Consistorial de la capital castellano y leonesa. Con él pretenden aunar música y deporte en un vídeo que desprende superación y buenas vibraciones.

Deporte no es solo fútbol. Es la conclusión que se extrae de las palabras de Jesús Cifuentes, el cantante de la banda, que hizo de portavoz del grupo. «Lo subyacente en este videoclip es dar cabida a todos los deportes» apuntaba el artista una vez le dio la palabra el alcalde de Valladolid, Óscar Puentes, que hizo la presentación.

La estampa que captaron los objetivos fotográficos ya lo dejaba claro. Para la presentación del videoclip, Celtas Cortos se hizo acompañar de representantes de equipos vallisoletanos de distintos deportes como el BM Aula Cultural, la plantilla femenina del CPLValladolid Hockey, el Club de Rugby El Salvador y el BSR Valladolid, para los que Cifuentes no escatimó en agradecimientos. Se notó la ausencia del Real Valldolid C.F., que por motivos no indicados por el alcalde no asistió a la cita, a pesar de su participación en el videoclip.

Celtas Cortos comienza su gira por España. Hoy tienen un concierto en Lardero, La Rioja, y pasado mañana en Torre del Mar, Málaga. También darán un concierto en Pesquera del Duero (Valladolid) el 10 de agosto y otro el 7 de Septiembre en la ciudad que les vio nacer, pero no sin antes pasar por distintos municipios Madrid, Granada, A Coruña, Sevilla y Zaragoza, entre otras provincias.