Muere la cantante Paulina Tamayo, a los 60 años El hijo de 'La Grande del Ecuador' confirmó el fallecimiento de la voz del país latino

El mundo musical está de luto por la muerte de la reconocida cantante Paulina Tamayo a los 60 años. Una noticia que confirmó su hijo, Willie Tamayo, en redes sociales, donde se despide: «El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte», exclamó.

'La Grande del Ecuador' es todo un símbolo en su país. Nacida en Quito el 14 de abril de 1965 comenzó a una edad muy temprana su carrera, a los 5 años. Con una dilatada trayectoria, Tamayo compartió escenario con grandes personalidades del mundo de la música como Rocío Durcal, José Luis Rodríguez El Puma, Los Panchos y Juan Gabriel entre otros.

«La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina», así se han despedido desde la cuenta de Instagram de la artista.

Además, tiene una gran vinculación en España, por lo que recibió en 2015 el 'Galardón Estrella Latina', un premio que otorga la prensa en Madrid.

