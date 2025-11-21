Los mofletes de Dizzy Gillespie vuelven a inflarse en el LAVA

Tercera jornada del Valladolid Jazz, que en su vigésima edición ha resuelto encarar el segundo hemisferio de su serie de conciertos en el LAVA con ... un homenaje al padre del bebop, el trompetista Dizzy Gillespie. Para esta hazaña, el festival de José Luis Gutiérrez ha llamado a las puertas del valenciano David Pastor, que en formato quinteto rindió tributo al autor de 'A night in Tunisia', en un concierto solvente, didáctico y de pocas sorpresas en sus 'blues' para una fría noche de otoño.

El primer tema, 'Be-Bop', ya dejó claras las intenciones del quinteto con respecto a Gillespie. Un arreglo mucho más limpio y amable con los pasajes más desafiantes del estadounidense, que se traduce en una melodía más agradable hacia los espectadores. El enfoque, de mayor astucia de la que en un principio aparenta, se desliza en sintonía con la idea de devolver un género musical acaso sofisticado en demasía para el gran público.

El diálogo brioso entre Pastor, a la trompeta, con el saxofón de Bobby Martínez, protagonizaron holgadamente una versión que se nutrió de los virtuosismos al piano de Germán Kucich y la batería de César de Frías, y en la que pasó desapercibido, quizá demasiado injustamente, el furioso swing imprimido por el contrabajo de Francisco López.

Con 'Tin Tin Deo', de mayores ecos de latin-jazz, Pastor siguió pasando revista en riguroso orden a los temas homenaje a Gillespie que componen su trabajo en álbum 'The Abraxas Sessions', con un primer solo de trompeta que se le hizo particularmente difíci, como reflejaba su rostro enrojecido, si bien al final la hazaña fue saldada con respetable eficiencia. Y es que el concierto no se prestó en ningún momento a la estética (ni fedoras ni zapatos Oxford), el humor (salvo en bienvenidos paréntesis didácticos), a la trompeta de campana curvada o los mofletes de Gillespie, al que únicamente dejaron hablar a través de sus acordes y melodías.

Noches tunecinas

La ligera 'Groovin' High' y la lenta 'An approach to Dizzy', tema original del propio Pastor, continuaron un concierto sin sorpresas para quien ya estuviera familiarizado con 'The Abraxas Sessions'. El estándar 'A night in Tunisia', cuyas notas más memorables ya se dejaron escuchar en la melodía anterior, fue el siguiente tema acometido, uno de los más aplaudidos de la noche.

Para la despedida, el reaclimatado '... Birk's Works' funcionó como agradable y falso cierre de uno de los más solventes conciertos de la 20 edición del Valladolid Jazz. El broche de oro real llegó con 'Anthropology', tema que también concluye 'The Abraxas Sessions', y con el que los últimos acordes de Dizzy Gillespie se despidieron del LAVA, con los carrillos desinchándose… cabe esperar que no por última vez.

Además del espectáculo de David Pastor Quintet, el 20 Valladolid Jazz contó con La Original Cartoon Band como banda acompañante antes y después del concierto principal, un sexteto salmantino compuesto por los clarinetes de Héctor Abella y Rafael Gómez (también saxofonista), la trompeta de Carlos Casado, el piano de Chema Corvo, la batería de Javier Barragués y el bajo de Pancho Ruano.