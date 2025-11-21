El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del concierto de David Pastor Quintet en el LAVA, homenaje a Dizzy Gillespie.

Los mofletes de Dizzy Gillespie vuelven a inflarse en el LAVA

El quinteto del valenciano David Pastor rinde homenaje al padre del bebop en el 20 Valladolid Jazz

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:30

Tercera jornada del Valladolid Jazz, que en su vigésima edición ha resuelto encarar el segundo hemisferio de su serie de conciertos en el LAVA con ... un homenaje al padre del bebop, el trompetista Dizzy Gillespie. Para esta hazaña, el festival de José Luis Gutiérrez ha llamado a las puertas del valenciano David Pastor, que en formato quinteto rindió tributo al autor de 'A night in Tunisia', en un concierto solvente, didáctico y de pocas sorpresas en sus 'blues' para una fría noche de otoño.

elnortedecastilla Los mofletes de Dizzy Gillespie vuelven a inflarse en el LAVA