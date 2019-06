Mike Scott: «Tocar en Gredos hace que nos sintamos en sintonía con el entorno» Mike Scott, en una fotografía promocional. The Waterboys llega a Músicos en la Naturaleza con un disco de reinvención titulado 'Where the action is' ROBERTO TERNE Jueves, 27 junio 2019, 07:25

A The Waterboys se les debe 'Fisherman's Blues', uno de los mejores discos desgranados en los coletazos de los años 80. Sin duda, un disco que pervive por su inspiración tanto como por su capacidad de renovar el rock verde. 31 años después de aquel trabajo, Mike Scott y The Waterboys siguen en el camino ofreciendo directos emotivos repletos de energía y lanzando discos como 'Where the action is'. Este último supone la referencia más reciente del grupo escocés. Pocos grupos como The Waterboys para expandir la conciencia sonora de un festival entre las montañas. Este sábado actuarán en 'Músicos en la Naturaleza' junto a Rod Stewart y Rulo y la Contrabanda.

–Me gustaría comenzar por su último trabajo. Parece que ha apostado por ofrecer un disco de variedades. ¿Le gusta intentar nuevas experiencias en la música?

–Me gusta sobre todo componer buenas canciones. Y en eso va incluido probar nuevas experiencias musicales. En realidad soy un compositor de rock y de pop me gustan los clásicos e intento componer como lo hacían ellos. Pero ser clásico no tiene que ir en contra de probar estilos de nuestros tiempos… tampoco me veo como un innovador. Simplemente me empapo de los viejos tiempos y también de lo que ocurre ahora. Y eso me hace sentirme vivo y realizado.

–Se siente a gusto rapeando incluso como lo hace en 'Take me there I will follow you'?

–Rapear era algo que me llamaba la atención . Si te fijas hay mucha relajación y mucho estilo en la técnica del rap. Es muy atractivo todo lo relacionado con los cambios de ritmos y la agilidad mental para rapear tantas letras… es mucho más complicado que el típico rollo de 'estrofa-estribillo'. Tenía ganas de hacer algo parecido. 'Take me the I will Follow you' suena a The Waterboys a pesar de haber incorporado estilos no muy propios del grupo.

–La portada del disco recuerda mucho a la iconografía del rock de los 70. ¿Tenía premeditado usar un recurso de imagen de ese tipo?

–Bueno… a mi me suena más a la estética de los últimos sesenta… especialmente años 68 o 67. No precisamente de la época psicodélica ni del flower power pero sí de estos otros años 60 que también había y de los que pocas veces se habla. Me refiero a la estética un poco soul o negra…

–Su concierto en Ávila será en el festival 'Músicos en la Naturaleza', un festival situado en pleno bosque. ¿Cree que The Waterboys están en el entorno adecuado para exponer su directo?

–Evidentemente nuestra música es evocadora en un sentido de la naturaleza y del aire libre. Nosotros venimos de las montañas… Y me gusta mucho tocar en espacios al aire libre, especialmente como los bosques o ante los árboles… Tocar en un festival así nos hace estar en sintonía con el entorno… que es un entorno muy Waterboys, muy de la banda.

–¿Qué opinión le merece Rod Stewart?

–Un clásico como nosotros, por supuesto…(risas) Claro que nos gusta. Como te decía antes, somos un grupo influenciado por los clásicos del rock . Y Rod Stewart lo es. Será un placer compartir cartel con él.

–¿Cree que 'Fisherman´s Blues' coronó la época dorada de Waterboys?

– Para mucha gente es el disco más importante de su vida. Y eso nos hace muy felices.