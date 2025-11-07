El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
El grupo Medina Azahara, en una imagen promocional reciente.

Medina Azahara se despide este sábado en Arroyo Esfera

La Porteña Tango y Fernando Moro, algunas de las propuestas del fin de semana

Roberto Terne

Roberto Terne

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:02

Comenta

Ocho meses después de su actuación en el Teatro Carrión, Medina Azahara vuelven este sábado a Valladolid pero será para despedirse definitivamente de su público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  8. 8 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  9. 9

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  10. 10

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Medina Azahara se despide este sábado en Arroyo Esfera

Medina Azahara se despide este sábado en Arroyo Esfera