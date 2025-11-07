Medina Azahara se despide este sábado en Arroyo Esfera

Ocho meses después de su actuación en el Teatro Carrión, Medina Azahara vuelven este sábado a Valladolid pero será para despedirse definitivamente de su público.

La banda cordobesa actuará en Arroyo Esfera de Arroyo de la Encomienda en un evento con verdadera expectación al tratarse de la gira de despedida de una formación que ha marcado con profundidad la historia de lo que se denominó como rock andaluz logrando trascender fronteras locales hacia todo un mercado de habla hispana.

Bajo el título de 'Todo tiene su fin', Medina Azahara ofrece un repertorio cargado de éxitos que desde mediados de los años 70 hasta hoy no han dejado de recordarse e incluso sentirse por generaciones que llegaron después de aquel rock de la transición.

Manuel Martínez, cantante de Medina Azahara ha declarado e El Norte que la decisión de dar por finalizada la carrera del grupo se debe a «que hemos querido dejarlo cuando estamos en lo más alto de nuestra carrera, con un disco doble de 23 canciones y con entradas agotadas en la mayoría de los recintos». De todos estos años de carrera, Manuel Martínez se queda con «la generosidad que ha tenido el público con nosotros, así como con muchas noches maravillosas… una de ellas en Valladolid que supuso el inicio de una gira con Cadena Cien que supuso un renacer para nosotros».

Para el concierto de este sábado en Arroyo, el grupo tiene preparado un repertorio de los largos con mezclas de éxitos, baladas y una parte final repleta de sorpresas. El tiempo dirá si la despedida de Medina Azahara es definitiva o si tendrá episodios de reincidencias como ha ocurrido con artistas como Barón Rojo o Miguel Ríos entre otros.

Más conciertos

Por otra parte, el Teatro Zorrilla ofrece este viernes la actuación del grupo La Porteña Tango Trío celebrando sus 17 años de conciertos. En la sala Tío Molonio, dentro de su 'Escenario Pucela' tendrá lugar el viernes la actuación de Fernando Moro, cantautor local cuya música bebe del rock americano y del folk con canciones repletas de inquietudes cotidianas. En la sala Cientocero el viernes tendrá lugar un evento de cuatro artistas bajo el nombre de Nauw UR Music con Annapurna, Iskender, Mairena y Natalia Fresneda. La sala Porta Caeli presentará el viernes a Pablo Pablo, artista de la escena alternativa latina que tiene dos grammys y que ha colaborado con grandes como C.Tangana y girado por Reino Unido.

Para la noche del sábado se espera en la cientocero el concierto de Justo y Los Pecadores , formación de folk-rock de corte americano bastante genuino. Finalmente, la sala Porta Caeli presentará el domingo a Lord Bishop Rocks, artista americano cuyo último disco 'Heavy 10' está a la altura de su prestigio a través de blues, funk, soul y groove evocando a clásicos como Jimmy Hendrix.