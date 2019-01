María Parrado: «Los nuevos talentos de la música hemos recurrido a la tele para iniciar una carrera» María Parrado. / El Norte La cantante chiclanera hace parada mañana en el Teatro Zorrilla dentro de la gira de su último álbum ROBERTO TERNE Valladolid Viernes, 25 enero 2019, 09:28

Comenzó a despuntar a los 12 años. Ahora, a sus 18 abriles, la gaditana María Parrado tiene una discografía de cuatro discos, un trabajo para Disney con la BSO de 'Vaiana' y varias colaboraciones mayúsculas con, entre otros, el mismísimo Serrat. Su último disco se titula 'Alas' y es el primero en una estrenada mayoría de edad que la coloca en un término medio musical situado entre los estribillos y las sensibilidades. Pillamos a la cantante al otro lado del teléfono en el turno de recreo. Y es que, María Parrado, es de las artistas que compatibiliza su carrera artística con su formación académica. Mañana sábado actuará en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

–Atendiendo a las entrevistas en el tiempo del recreo… ¿Cómo lleva el compatibilizar los escenarios con los apuntes de Bachillerato?

–En mi caso lo llevo muy bien. Siempre digo que hay que tener dos opciones. Mi primera opción es la música, por supuesto, pero no descarto formarme académicamente. Ahora mismo quiero terminar mi bachillerato y realizar una carrera. Evidentemente, voy por la especialidad de artes escénicas, claro.

–Su último disco 'Alas' está lleno tanto de sensibilidad como de canciones prototípicas de hits adolescentes y juveniles. ¿Se siente cómoda en este punto medio?

–Tengo ya casi 18 años. Evidentemente, tengo una perspectiva diferente a cuando comencé a la edad de 12. Y la verdad es que me apetecía hacer un disco como 'Alas' con el que pudiera tomar decisiones muy identificadas con él y con mi edad. Creo que he dado con un disco de muchas variedades y con un gran enriquecimiento de estilos. Es un disco que me está haciendo muy feliz y creo que a mi público también.

–Luis Fonsi, Vanesa Martín y Abraham Mateo son algunos de los artistas que han compuesto para usted en este disco. ¿Por qué ellos y no otros?

–Efectivamente, este disco está formado por temas suyos, entre otros artistas. Tengo la ventaja y la suerte de trabajar con una gran compañía como es Universal… gracias a ello me llegan muy buenos temas de compositores muy grandes. Me suelen pasar creaciones de diferentes compositores por e-mail, y así puedo escoger con tranquilidad. Me han llegado muchas propuestas de temas, pero para este disco tuve claro elegir estas canciones. Creo que fueron las mejores con las que pude cantar.

–También ha grabado en los estudios de David Santiesteban, un nombre relevante dentro de los solistas que aparecieron en los años 90. ¿Cómo ha sido el 'feeling' con él en el estudio?

–Con David siempre es maravilloso trabajar . En mi disco anterior también lo hicimos con él. También he cantado canciones suyas y tengo que decir que son todas muy inspiradoras.

–Aunque usted es muy joven, lo cierto es que en su carrera ya ha habido momentos muy relevantes como por ejemplo cuando cantó 'Lucía' junto a su creador Serrat.

–Desde muy pequeña, casi desde los 8 años, he tenido la suerte de colaborar con gente muy grande como Pitingo o como Pasión Vega…. Cuando gané el programa 'La Voz' fue a través del tema 'Lucía'. Tuve una propuesta de televisión, de La 1, para cantar con Serrat este tema… Tengo que decir que ha sido uno de mis sueños cumplidos. No voy a descubrir a nadie que es un gran artista, pero sí puedo añadir que tienen un corazón tan grande que no le cabe en el pecho.

–¿Qué supuso para usted trabajar para Disney? ¿Volvería a hacerlo después de poner voz a 'Vaiana'?

–Desde pequeña siempre me han dicho que tengo una voz muy Disney. Para mí fue una locura trabajar en la BSO de 'Vaiana'. Fue algo muy positivo y desde luego que volvería a repetir la experiencia disney.

–Hablemos de su faceta como 'coach'. ¿La gusta ser jurado de 'Fenómeno fan' a pesar de su edad?

–Creo que es maravilloso que la televisión apueste por formatos musicales; y a mí me encanta formar parte de esta escena televisiva. Los nuevos talentos hemos tenido que buscarnos esa salida y creo que ahí hay mucho futuro musical. Me parece super interesante los concursos televisivos porque llegan a muchísima gente.

–Finalmente, adelántenos algo sobre su concierto de mañana….

- Actuaré junto a tres músicos maravillosos con los que he rodado muchísimo a través de numerosos conciertos. El público podrá disfrutar de los temas de 'Alas' y de anteriores discos míos, así como de algunos temas de Pablo Alborán también. Estoy con muchas ganas.

De niña a mujer en el escenario

Desde los 3 años. Nacida en Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 28 de abril de 2001, empezó a cantar a los 3 años. Con ocho años fue seleccionada para el programa 'Menuda noche', de Canal Sur.

Salto a la tele. El 16 de abril de 2010, participó en el concurso televisivo 'Cántame una canción', presentado por Pilar Rubio en Telecinco. Cantó a capella, entre otras, 'La bella y la bestia'.

El gran salto. A los 12 años, en 2014, ganó la primera edición de 'La Voz Kids', en Telecinco. Formó parte del equipo de Malú en el show. Estaba en 1º de la ESO y en cuarto de piano.

Discos y musical. En octubre de 2014 reeditó su primer álbum María Parrado. Edición Especial Gira. A principios de 2015 cantó la BSO de la película 'Annie', que se estrenó el 30 de enero.