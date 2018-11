Maluma anuncia que se retira de la música... pero por poco tiempo Maluma con su premio Grammy Latino. / Efe El cantante lo ha publicado en Instragram a través de un Insta Stories EL NORTE Valladolid Jueves, 22 noviembre 2018, 18:59

Maluma ha sorprendido a propios y extraños con el repentino anuncio de su retirada -temporal, eso sí- del mundo de la música. El colombiano ha hecho pública su decisión a través de la red social Instagram, en concreto, a través de un Insta Stories, una de esas publicaciones temporales que desaparecen al cabo de 24 horas. ¿El motivo? Que el colombiano necesita un retiro espiritual después de unos meses intensos de trabajo.

El cantante ha asegurado que necesita «alimentar» su espíritu: «Necesito tiempo para mí», ha dicho. «Necesito tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi espíritu».

Pero que no cunda el pánico. Tal como ha anunciado su retirada al poco tiempo ha especificado que su retiro tan solo va a durar una semana para cargar pilas después del traseiego de su gira mundial presentando el disco F.A.M.E.: «Esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido».

Y es que Maluma siempre va unido a la polémica. La última en los Grammy Latino protagonista no solo por llevarse un premio sino por las quejas que hubo en redes por su reconocimiento, ha motivado que el colombiano necesite apartarse del ojo público una temporada.