Juan Magán hechiza Simancas con sonidos electrolatinos

Tan esperado como celebrado, el concierto de Juan Magán en las Instalaciones Los Pinos de Simancas no solo respondió a las expectativas creadas para miles de fans sino que cumplió con las de aquellos que acudieron no muy convencidos y terminaron la noche bailando al son de sus ya inconfundibles ritmos electrolatinos. Un concierto en el que, como no podía ser de otra forma, se mezclaron todo tipo de géneros y sonidos con predominio de dancehall, reggeaton y house.

La aparición de Magán se hizo esperar más allá de las once de la noche poco después de que un DJ calentara a los presentes como telonero del concierto central. Los efectos especiales y los bailes acompasados de los acompañantes de Magán hicieron el resto, en una velada en la que no faltaron temas como 'Falling in love', 'Usted', 'Como el viento', 'Le encanta', 'Mal de amores', o 'Bailando por ahí'.