Un trabajado programa

Inició su Temporada Juventudes con el Cuarteto Vivancos, formado en la ESMUC bajo tutoría del Casals, becado para el Curso Weikersheim, varios premios en Cataluña ... y terceros en el Antón García Abril. Jóvenes por tanto prometedores con buen futuro.

Su programa, Debussy y Shostakovich, atrevido y difícil, una prueba que sólo el estudio y trabajo conjunto pudo superar, luciendo buenas cualidades: criterio de estilo, cuidada afinación (mejor las voces graves) y concepto de unidad bajo marca del chelo, alma del grupo. Siendo esto muy importante, es necesario también cuidar el sonido, lo primero que percibe el oyente, y ahí tienen tarea: refinarlo, hacerlo grato (Debussy lo exige), darle capacidad de colorear diferente. Se disfrutará más su apreciable labor.

Quartet Vivancos A. Garita y J. Prim Roma, violines; E. Megías, viola; Q. Tejedor, chelo. Obras de Debussy, Shostakovich, Vivancos. Teatro Calderón. Ciclo Juventudes Musicales.

El único 'Cuarteto' del francés supuso un soplo de libertad sobre la tradición; el tema principal recorre los cuatro movimientos, grandes los extremos, variados con pizzicati, ambientes nebulosos, dúo de violines, imitaciones y un juego de colores novísimo, todo sensible y expresivo. A falta de la profundidad que trae la madurez, la versión fue correcta.

Shostakovich se acercó más al actual sonido 'vivancos'. Sirvió su 'Cuarteto nº 8', con su tema principal sobre las cuatro notas DSCH, firma del autor, y citas de varias de sus otras obras, subió la nota interpretativa pues la energía puesta en los cinco movimientos consecutivos dio sensación de unidad.

Como final, homenaje al compositor que les da nombre, Bernat Vivancos, ofrecieron 'Sacrilegio' (2021), reflexión sobre lo sacro y lo profano, de fuerte textura dramática, que no pretende sólo impresionar con efectos sonoros y complicaciones técnicas, sino ir a la esencia de lo planteado. ¿Lo consigue? Y así culminó esta apertura de una temporada muy prometedora.