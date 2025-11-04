Abierto el 34º «milagro» medinense

Que Medina tenga ya su 34º edición de Semana Internacional de la Música es un milagro posible por el apoyo total de su público, la ... persistencia de Emiliano Allende, su director, y la ayuda del INAEM, Instituciones local, provincial y autonómica y alguna privada; siete conciertos dan testimonio de ello.

Abrió el Ensemble «La Ritirata», formación quinteto de cuerda, que permitió rendir homenaje a Luigi Boccherini (Luca, 1743-Madrid, 1805), compositor que les ha acompañado los 17 años de brillante carrera internacional y discográfica, del que toma nombre por el VII movimiento de su «Música nocturna de las calles de Madrid»,1780, suite descriptiva del ambiente vivido en la capital durante sus 25 años por España, que ocupó el centro del Programa.

El subtítulo «Fandango», proviene del Quinteto que cerró la sesión, nº 77, op. 40/2, cuyo III movimiento le da ese nombre, ejemplo de la influencia de nuestro folk en el autor; el original es para guitarra solista, aquí jugada con gran acierto por el cello, con buenos momentos de viola y trío violín II-viola-cello, y un firme contrabajo como base rítmica y continuo.

La Ritirata H. Kurosaki y M. Hontana, violines; D. Lorenzo, viola; I. Campanero, contrabajo; J. Obregón, cello y Dirección. Obras: «Fandango»: Homenaje a L. Boccherini. Lugar: Auditorio Municipal de Medina del Campo. 34 SIMME.

El Quinteto inicial, nº 73, op. 39/1, muestra del estilo galante también cultivado por el autor, elegante y cortesano, donde ambos violinistas lucieron ya su pericia, afinación y gusto en la ornamentación, conformando un excelente conjunto. A Trío, como interludios, hicieron: Minué del nº 2 y Adagio del Concierto nº2, muy cantabile y sentido, con Josetxu Obregón luciendo su calidad como intérprete.

El célebre Minué del Quinteto op.11/5 hubo de añadirse para satisfacer al encantado público.