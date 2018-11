Jorge Martí: «La música también nos escucha» Jorge Martí, a la izquierda, junto al resto de m´uicos de La habitación roja. / El Norte La Habitación Roja llega el viernes a Valladolid en su gira 'Memoria' SAMUEL REGUEIRA Domingo, 11 noviembre 2018, 21:48

El LAVA acoge este viernes 16 a La Habitación Roja, a las 21:30 horas, en el concierto de presentación de su último disco hasta la fecha; 'Memoria'. Temas nuevos y los predilectos tanto de los integrantes del conjunto como del público se jalonarán en un viaje al pasado del equipo, que a la vez busca sonar distinto a todo lo que se ha hecho a lo largo de una trayectoria de más de veinte años que hoy llega además con el aporte del documental 'In the middle of Norway', sobre la (otra) vida del vocalista Jorge Martí como enfermero en Noruega.

–¿Qué puede esperar de vosotros el público que asista a este concierto?

–Lo que haremos será basar la columna vertebral del concierto en este último disco, 'Memoria', sin dejar de hacer guiños a aquellas canciones más queridas por nuestro público. Será inevitable que caigan 'Indestructibles', 'Ayer' o 'La moneda en el aire'.

–Sois además un grupo que ha resistido veinte años sin conatos de separación o disoluciones...

–Es porque venimos de la nada, somos un grupo de amigos que paulatinamente ha crecido desde 1995, y nuestra evolución como conjunto musical ha corrido paralela a la nuestra como personas: nuestros problemas ya no son los de unos universitarios veinteañeros y nuestras preocupaciones también son diferentes, pero en lo esencial no hemos cambiado: seguimos siendo unos idealistas con respeto a la gente y, sobre todo, a la música.

–Suena casi como un vínculo amoroso, romántico...

–Todo lo que vivimos va calando en nuestra música, nuestras motivaciones, nuestras inquietudes emocionales, políticas y sociales enriquecen nuestro trabajo. Es un compromiso de amor eterno con ella.

–Al echar la vista atrás...

–Es increíble ver todo cuanto hemos vivido. Haber sabido mantenernos como familia es una de las cosas que más nos diferencia, es como nuestro superpoder, junto con una ilusión que a veces raya la inocencia. Siempre creemos que es posible hacer algo nuevo, que en cada último disco está todo por hacer. Hemos mantenido el espíritu de ser cuatro chavales que hacen eso que les gusta, y si ademas nos pagan por hacerlo, estupendo. Siempre hemos tenido un grupo con un gran corazón, sin plan maestro ni estrategia, y creo que quien nos ha seguido de cerca nos ha sentido como un grupo honesto y especial, con algo que no se puede comprar.

–¿Ese es el secreto para conectar con el público?

–Eso y la forma de escribir las canciones. Miramos en nosotros mismos y tratamos de ser lo más honestos posible, y cuando uno escribe de lo que conoce, lo que siente, lo que vive... ese es el camino más corto para llegar al oyente. Nosotros nunca hemos forzado ni buscado, por eso muchos perciben el grupo como propio. Hablamos de cosas que reflejan nuestra vida y al final se sienten identificados porque notan que están relacionadas con sus vivencias. La gente va buscando empatía y la música es como un amigo fiel: nosotros la escuchamos, pero ella también nos escucha a nosotros.

Vida en Noruega

–Ahora aparece un documental sobre su vida en Noruega como enfermero...

–Sí, ha sido una vida un tanto bipolar, y el hecho de que la rodaran en este documental casi sobre gente expatriada me parece que tiene varias funciones: visibiliza ciertas enfermedades de pacientes desamparados de reconocimiento, desmitifican el hecho del triunfo a raudales y demuestran que otro tipo de vida, igual de digna, es posible. Es un largometraje contado con gusto y respeto, sin pornografía emocional.

–Alguna de estas vivencias ha terminado en las canciones...

–Mientras vivía estas experiencias no escribía, pero sentía como algo se estaba incubando. Convertir lo que te sucede en canciones es como reciclar basura emocional, es desahogarte y crear belleza a partir de algo que te aflige, tomar distancia de aquello y empezar a superarlo. Es una de las cosas más bonitas de La Habitación Roja: pese a que tengamos canciones de melancolía y tristeza nuestros conciertos son siempre catárticos, celebraciones de la vida, a pesar de estar hablando de cosas tan oscuras. Creo también que la vida son esas partes tan oscuras; no solo el éxito, el triunfo o el amor.