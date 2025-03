Nueva pirueta de Mike Scott y sus Waterboys

Comenta Compartir

Glasgow-Kansas. Mike Scott ha decidido marcarse un viaje artístico que parte desde las oscuras aguas del Atlántico Norte donde surgieron The Waterboys hasta los ... áridos territorios de Kansas donde nació el actor Dennis Hooper. Por qué el escocés ha querido hacer un disco temático al simpático 'motero' de Easy Rider queda respondido desde el amplio umbral de libertad creativa por el que Mike Scott ha transitado desde que creó The Waterboys a principios de los 80. Espíritu libre por naturaleza, el líder de The Waterboys ha transformado a su banda en diferentes formatos y tendencias desde que esta comenzó, mudando de una banda inicial de rock de vanguardia a una de las mejores formaciones de folk-rock de la historia con su marítimo disco 'Fisherman's blues' de finales de los 80. Desde aquel hito hasta hoy The Waterboys ha pasado de ser un macrogrupo a una familia más o menos reducida, dependiendo estos cambios de los azares, los caprichos y las voluntades artísticas. Contribuyendo a esta libertad de movimientos está la cabeza siempre pensante de Mike Scott. El artista ha hecho girar las letras y creaciones del grupo en torno a juegos literarios y trascendentales propios de sus estudios de literatura inglesa y filosofía en la Universidad de Edimburgo. Autores como George MacDonald o Robert Burns se han manifestado en su música. De hecho el célebre 'The Whole of the Moon' es un tributo al mismísimo C.S.Lewis.

Ampliar Portada del disco. La próxima pirueta de Mike Scott se avecina para el 4 de abril, fecha de salida de un trabajo de larguísima duración ya que son, nada más y nada menos, que 25 las canciones registradas en este nuevo disco. 'Life, death and Dennis Hopper' es el título de un trabajo cuya portada tiene el aire corporativo de cualquier disco de The Smiths solo que con ausencia de filtro. En ella aparece un joven Dennis Hopper vestido de vaquero ocupado con un viejo vaso de licor. De momento se han adelantado tres de las 25 canciones del disco. 'Andy (A guy like you)' evoca el estilo 'crooner' con una orquestación realmente gráfica y ensoñadora mientras que 'Hopper's on Top' transita por el estilo más reconocible de The Waterboys con ese piano martilleante de siempre y con la voz recitadora y 'dylaniana' del escocés. 'I don´t know how I made it' es el primer dueto que se nos desvela de este disco y que se presenta junto al cantante norteamericano Taylor Goldsmith del grupo Dawes. Y es que (atención) las colaboraciones son otro de los atractivos de este trabajo ya que la lista de invitados es potente. Nada más y nada menos que Bruce Springsteen, Steve Earle, Berny Fletcher, Fiona Apple y Anana Kaye participan en algunas de las canciones. Según el propio Mike Scott, el disco se basa no solo en la figura de Hopper sino también en los últimos 75 años de cultura pop occidental. Para el escocés, la vida de Dennis Hopper fue «el arco de la historia de nuestros tiempos ya que estuvo en el big bang de la cultura juvenil en 'Rebelde sin causa' con James Dean y en los inicios del pop art con el joven Andy Warhol». Según ha adelantado el líder de The Waterboys, el disco parte en la infancia del actor y culmina en la misma mañana de su fallecimiento en 2010 recorriendo en palabras textuales «la extraña aventura de ser un alma humana en el planeta Tierra».

