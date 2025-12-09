El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lio Kuokman sustituye a Elim Chan al frente de la OSCyL esta semana.

Javier Perianes vuelve con la OSCyL en un programa en el que causa baja Elim Chan

La directora china será sustituida por su compatriota Lio Kuokman que dirigirá obras de Gubaidulina, Chopin y Stravinsky

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:01

Comenta

Fue artista residente en la temporada 2022/2023 y esta semana el pianista onubense Javier Perianes vuelve con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ... . Interpretará el 'Concierto nº1' de Chopin y estaba previsto que fuera bajo la dirección de Elim Chan, sin embargo la directora china causa baja por enfermedad y ha sido sustituida por su compatriota Luo Kuokman. El programa lo completa el 'Poema de cuento de hadas', de Sofia Gubaidulina y 'Petrushka', de Stravinsky.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  4. 4

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  5. 5

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  7. 7

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9 Detenido por agredir a un guardia civil en un control en Carrión
  10. 10

    Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Javier Perianes vuelve con la OSCyL en un programa en el que causa baja Elim Chan

Javier Perianes vuelve con la OSCyL en un programa en el que causa baja Elim Chan