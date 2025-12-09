Javier Perianes vuelve con la OSCyL en un programa en el que causa baja Elim Chan

Fue artista residente en la temporada 2022/2023 y esta semana el pianista onubense Javier Perianes vuelve con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ... . Interpretará el 'Concierto nº1' de Chopin y estaba previsto que fuera bajo la dirección de Elim Chan, sin embargo la directora china causa baja por enfermedad y ha sido sustituida por su compatriota Luo Kuokman. El programa lo completa el 'Poema de cuento de hadas', de Sofia Gubaidulina y 'Petrushka', de Stravinsky.

El último concierto de abono de 2025 comenzará con esta obra de la compositora rusa que murió el pasado mes de marzo. Compuesto en 1971, se basa en el cuento infantil 'El trocito de tiza', 'del escritor checo Miloš Macourek, una historia sobre los mundos soñados, la realidad impuesta y la muerte que da vida a los sueños de la tiza. Gubaidulina lo cuenta en 12 minutos.

Le seguirá uno de los conciertos de piano más popular de todo el repertorio clásico, el 'Primero' de Chopin. Perianes, que ha hizo la integral de los conciertos de Beethoven con Jesús López Cobos en el podio de la OSCyL y luego al de Brahms, se embarca ahora en el compositor romántico. En 2022 hizo Mozart dirigiendo a la Orquesta desde el teclado además de un programa de cámara con el Cuarteto Ribera. Perianes grabó en 2021 un álbum con la sonatas y mazurcas de Chopin, pero no ha registrado sus conciertos.

Terminará el programa con el ballet 'Petrushka', de Stravinsky, parte del ciclo del compositor ruso que desarrollaba Elim con la OSCyL. La próxima ocasión de escuchar a la Sinfónica regional será el día 19, con su concierto de Navidad dirigida por Jorge Yagüe.