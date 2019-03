Ismael Serrano: «Me gustaría contarle a mi hija historias de logros, no de resistencias» El cantante Ismael Serrano durante una entrevista en su estudio de Madrid. / Alberto Ferreras El compositor y solista madrileño actúa hoy en el Teatro Calderón de Valladolid ROBERTO TERNE Miércoles, 27 marzo 2019, 07:59

En acústico y al natural, Ismael Serrano vuelve este miércoles a Valladolid para ofrecer su espectáculo 'Todavía' con el que está repasando su trayectoria sin más acompañamiento que el de su guitarra. Será hoy en el Teatro Calderón cuando el artista madrileño ofrezca sus canciones tal como lo hacía al inicio de su carrera allá por los años 90 cuando lideraba la oleada de los nuevos cantautores junto a coetáneos como Pedro Guerra, Tontxu y Javier Álvarez entre otros. El pasado 23 de marzo, Ismael Serrano ha estrenado el libro 'El viento me lleva' con el que se estrena en el campo de la narrativa.

–Lleva ya tiempo inmerso en su gira 'Todavía'. ¿Qué se está encontrando en este encuentro escénico tan minimalista?

–Lo estoy disfrutando muchísimo porque he podido reencontrarme con un formato que echaba de menos… ha sido como volver a las esencia. Venía de celebrar 20 años de carrera con una gira llena de acompañamiento escénico y de repente me di cuenta de que no tenía un disco de voz y de guitarra… ha sido entonces como conectar con mis inicios. Además me gusta mucho lo teatral y guionizar mis espectáculos… desarrollarlos en forma de relato, argumentar las canciones… así que me encuentro muy satisfecho.

–¿Ha descubierto algo nuevo en sus canciones al interpretarlas ahora completamente al desnudo?

–Buena pregunta… he descubierto, por ejemplo, que adquieren otra vigencia. Escribí 'Papá, cuéntame otra vez' siendo yo el hijo que pregunta al padre, mientras que ahora soy yo el que se lo cuenta a mi hija… En 'Si se callase el ruido' hablaba sobre una convulsión política que ahora se repite y que además entra en otro grado de escalada… y por ejemplo, en 'Sobre el bando vencido' yo cantaba a abuelos que estaban en vida y que ahora ya no lo están. En definitiva eran canciones de juventud, y ahora hay otra lectura por mi parte. Eso es bonito pero también significa que dentro de poco ya no quedarán testimonios de un tiempo que fue y que existió.

–Por cierto, ¿Qué le contará a su hija cuando le diga aquello de 'Papá, cuéntame otra vez'?….

–Esa misma pregunta me hago yo porque no sé si hemos sido capaces de encontrar un discurso propio con la épica que se merece. Si no lo hemos hecho, todavía estamos a tiempo. Me gustaría contarle a mi hija un relato que no sea de resistencia sino de logros… de haber sido capaces de cambiar el mundo y habérselo ofrecido a nuestros hijos de una manera mejor.

–Acaba de estrenar el libro 'El viento me lleva' con el que se estrena en el ámbito del relato. ¿Cómo se ve en el mundo literario?

–Me gusta mucho cantar historias pero también disfruto dando otra dimensión a las historias y crear un universo en torno a ellas. La literatura me permite además dar otro tipo de giros y rodeos a mis historias. Con 'El Viento me lleva' he retratado a personajes muy cercanos que creo que reflejan mis dudas, mis inquietudes… mías y de mucha gente, claro. Tienen miedo a la soledad, a perder oportunidades, a perder trenes que pasan… en fin, son miedos un poco colectivos.

–En breve inicia nueva gira en Argentina. ¿Cómo va su pulso con el público latinoamericano?

–Me encanta ir a América. Esta vez voy a actuar en provincias y en otro ámbitos donde conoceré otras realidades. Actualmente en Argentina hay un día político efervescente para bien y para mal… hay ciertas confrontaciones que son fruto de una polarización un tanto agresiva. Admito que vuelvo allí en un momento de debate muy vivo.

–Usted simboliza la nueva ola de cantautores de los años 90 ¿Qué le parece que artistas como Marwan o Rozalén le tengan como referencia y lo digan públicamente?

–Me parece bien, claro. Lo único que me siento abrumado además de agradecido porque además son artistas a los que quiero mucho. Que los compañeros te traten así es para estar muy agradecido.

–¿Corren buenos tiempos para la lírica del pop español? Lo digo por la importancia que se da a las letras no solamente en la escena de la canción de autor…

– Sí, es cierto. Hasta hace poco había cierto pudor a la hora de imprimir un vuelo poético a los contenidos… y nunca entendí bien por qué, la verdad. Me gusta que gente como Love of Lesbian, Leiva o Izal cuiden tanto los textos. Y que Rosalía haya hecho un disco conceptual también deja en muy buen lugar el cuidado al contenido que se está dando actualmente. Es muy interesante.