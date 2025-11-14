Gon Abril y el rock de Biznaga, este fin de semana en Valladolid

Los conciertos del fin de semana arrancan en el Desierto Rojo con la actuación del vallisoletano Gon Abril quien presenta sus últimos lanzamientos. Tras telonear ... en las pasadas fiestas de Valladolid a James Blunt, el cantante y compositor vuelve el viernes en directo a celebrar sus nuevos temas como 'Da igual' y 'La Tormenta'. Dentro de una nueva generación que se caracteriza por la expresividad y energía, Gon Abril, que lanzó en 2024 'Salvavidas', presenta su formato de salas ante una audiencia que continúa creciendo.

También para el viernes está prevista en Porta Caeli la actuación de Biznaga. Este cuarteto sigue siendo la gran esperanza del pensamiento crítico en el rock actual con su dosis de punk actualizado. Tras varios premios otorgados por los MIN y por la Academia de la música, se sigue esperando mucho de ellos.

Por otra parte, noche de guitarras la que habrá también en la pista del 'Resistencia Fuzz-zine', fanzine vallisoletano dedicado a la 'Escena Subterránea Pucelana'. Actuarán Shock Value desde Australia y Beta Máximo desde Úbeda. Una alegría que aún existan fanzines que, además, hagan fiestas repletas de agitación como la que se prevé el viernes en la Cientocero.

Para la jornada del sábado, Porta Caeli propone la novena edición del 'Good Rockin' Festival' que organiza el Rock & Roll Club de Valladolid. Actuarán José Insaciable desde Madrid, The Hot Jivers que vienen desde Córdoba y The Kabooms, desde Barcelona. El festival continuará con los dj's de Rebel Radio y también el domingo con el XI Pincharama Gold Sessions en El Desván del Deseo desde las 13:00 horas. También el Porta Caeli propone el domingo a las 19:30 horas su habitual rock internacional dominical. Esta vez con una formación de Los Ángeles como es The Mercury Rios en la que militan componentes de Bullets and Octane, Warner Drive y The Brave Ones

Por último, el LAVA continúa con el XIV Valladolid Jazz. El viernes en la sala Concha Velasco, a las 20:30, actuará el músico cubano Carlos Sarduy al que se añade en su agrupación el pianista Rolando Luna. Las entradas para este concierto ya están agotadas. A las 19:45 en LAVA Jazz Club actuará Julio García Grupo con entrada libre.