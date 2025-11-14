El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
El cantante vallisoletano Gon Abril, el pasado mes de septiembre en la Plaza Mayor. Aida Barrio

Gon Abril y el rock de Biznaga, este fin de semana en Valladolid

Carlos Sarduy y Rolando Luna agotan entradas para su concierto en el Valladolid Jazz este viernes en el LAVA

Roberto Terne

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

Los conciertos del fin de semana arrancan en el Desierto Rojo con la actuación del vallisoletano Gon Abril quien presenta sus últimos lanzamientos. Tras telonear ... en las pasadas fiestas de Valladolid a James Blunt, el cantante y compositor vuelve el viernes en directo a celebrar sus nuevos temas como 'Da igual' y 'La Tormenta'. Dentro de una nueva generación que se caracteriza por la expresividad y energía, Gon Abril, que lanzó en 2024 'Salvavidas', presenta su formato de salas ante una audiencia que continúa creciendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  7. 7 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  8. 8

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Gon Abril y el rock de Biznaga, este fin de semana en Valladolid

Gon Abril y el rock de Biznaga, este fin de semana en Valladolid