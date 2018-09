29 bandas emergentes de Castilla y León aprenden estrategias para vender su música

Ana Medina: «Grabar un disco no basta, hace falta un plan»

De cara al exterior su cometido es hacer visibles a las bandas y sus discos y, de puertas adentro, hacer ver a los músicos que no basta con publicar un trabajo y confiar en que la gente lo oiga y se corra la voz. Sobre todo cuando ese es el proceder ineficaz y el más practicado por quienes dan sus primeros pasos en la selva musical. «El error más común es invertir todo el esfuerzo en tener un disco y después no hacer nada; grabar un disco no basta, hace falta un plan», zanja.

En el foro Ana Medina habló de comunicación a partir de su experiencia en firmas como Herzio, Telefónica, Sr. Burns, Pinkhouse Management y Emerg. En la actualidad se ocupa por su cuenta del asesoramiento a bandas y artistas como Samu del Río, Isma Romero, Moses Rubin, La Sonrisa de Julia o Triángulo Inverso, entre otros. «No hay ningún sitio donde se explique dónde ir a la hora de lanzar un disco, muchos músicos se ven perdidos, no saben por dónde empezar, por eso antes de hacer nada es importante sentar a la gente del grupo y pensar cuáles son sus fortalezas y cómo comunicarlas», apunta reconociendo que el proceso para darse a conocer es complejo: «Lo que te funciona con una banda con otras no vale».

Anunciar un concierto dos meses antes o enviar recordatorios a medios y en redes sociales son algunos de los consejos que ofreció. «No vale solo con tener un concierto el día del lanzamiento del disco, hay que ser amigo del calendario y programar eventos».