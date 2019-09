Fallece Ric Ocasek, líder de The Cars y figura emblemática de la 'new wave' Ric Ocasek. / R. C. Falleció a los 75 años en su apartamento de Nueva York por causa no revelada R. C. Lunes, 16 septiembre 2019, 20:16

El líder de The Cars, Ric Ocasek, murió el domingo a los 75 años en su apartamento de Nueva York. La policía de Nueva York respondió a una llamada desde el domicilio y al llegar encontró a Ocasek inconsciente. Poco después fue declarado muerto en el mismo lugar. La causa del deceso no ha sido revelada. El músico lideró The Cars desde 1976, grupo que cosechó notable éxito con composiciones de Ocasek como 'My Best Friend's Girl', 'You're All I've Got Tonight' y 'Good Times Roll', y fue una figura emblemática del movimiento 'new wave'.

Su álbum más exitoso fue 'Heartbeat City' (1984). A él pertenece 'Drive', su canción más popular, número tres en Estados Unidos que ganó gran notoriedad cuando fue usada en un video sobre la hambruna en Etiopía preparado por Canadian Broadcasting Corporation y presentado por David Bowie en 1985. Además, The Cars participaron en el concierto Live Aid celebrado en el estadio de Wembley en Londres en julio de 1985. El grupo se disolvió en 1988 y regresó en 2010. Después lanzaron un nuevo álbum titulado 'Move Like This'.