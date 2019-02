El espectáculo 'God Save The Queen' llega a Valladolid el próximo 19 de octubre Espectáculo 'God Save The Queen', de Queen. / Ical Será el único show que se ofrecerá en Castilla y León sobre la banda liderada por Freddie Mercury EL NORTE Valladolid Martes, 5 febrero 2019, 14:03

El polideportivo Pisuerga de Valladolid acogerá el próximo 19 de octubre 'God Save The Queen', un espectáculo que repasa de forma pormenorizada la evolución de Queen, la banda liderada por Freddie Mercury, con especial hincapié en el concierto de Live Aid de 1985. Será la única parada de la gira en Castilla y León, y las entradas ya están a la venta al precio de 35,5 euros en la web de El Corte Inglés, informa Ical.

Tras 20 años de éxito consecutivo, 'God Save The Queen', calificado por la revista Rolling Stone como «El mejor show sobre Queen de todos los tiempos», presenta «su mayor show en la historia», según los organizadores. La banda número 1 de Queen del mundo celebra sus veinte años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda, 'Bohemian Rhapsody'.

'God Save The Queen' realizará 80 presentaciones en todo el mundo, que los llevará a Europa, Latinoamérica, USA, Japón y por primera vez al sudeste asiático. La banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone un recorrido sin respiro por la carrera de Queen, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como 'We Will Rock You' o 'We Are The Champions'.