Crítica de música

Reunión de virtuosos

La directora Katharina Wincor, que viene precedida de éxitos y premios por donde pasa, supo lucir sus claras marcas y su despliegue de recursos

Emiliano Allende

Emiliano Allende

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Un estreno a nivel nacional, abrió el concierto. La autora, Lera Auerbach, se apoya en el mito de 'Icarus', para sugerir la idea de alcanzar ... lo inalcanzable. Los violonchelos, encabezando la cuerda grave, suenan potentes en lo que podría ser el preludio del vuelo. Los sonidos se apoderan del arco instrumental y después de un primer éxtasis, el concertino esboza un motivo que abre la caja tímbrica.La obra propone el recorrido del vuelo y caída de Ícaro, con bellos pasajes de flautas y violonchelos. Los timbales dan paso a un 'piano' prolongado para una reflexión final. Lera Auerbach ha compuesto una bella obra que tendrá rápida aceptación.

