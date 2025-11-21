Reunión de virtuosos

Un estreno a nivel nacional, abrió el concierto. La autora, Lera Auerbach, se apoya en el mito de 'Icarus', para sugerir la idea de alcanzar ... lo inalcanzable. Los violonchelos, encabezando la cuerda grave, suenan potentes en lo que podría ser el preludio del vuelo. Los sonidos se apoderan del arco instrumental y después de un primer éxtasis, el concertino esboza un motivo que abre la caja tímbrica.La obra propone el recorrido del vuelo y caída de Ícaro, con bellos pasajes de flautas y violonchelos. Los timbales dan paso a un 'piano' prolongado para una reflexión final. Lera Auerbach ha compuesto una bella obra que tendrá rápida aceptación.

Oscyl Concierto de abono nº 5 Directora invitada: Katharina Wincor Solista de piano; Alexander Gavrylyuk Obras de Lera Auerbach, Chaikovski y Rajmáninov. Auditorio Miguel Delibes, jueves 20 de noviembre de 2025.

El concierto para piano nº 1 de Chaikovski, se encuentra a la cabeza de los conocidos e interpretados. Ello no significa que sea accesible. Aleixandre Gavrylyuk, demostró ser un virtuoso en toda regla. Mostró un poder enorme en el sonido con sus ataques desde arriba a las octavas encadenadas y fue dulce en la serenidad que marca la flauta en el tiempo lento, para terminar espléndido en el 'allegro con Fuoco' final. Todo ello supuso el aplauso unánime del público al que dedicó fuera de programa, 'Vocalise op 34 nº 14' de Rajmáninov en el que no faltó tampoco la claridad en ambas manos.

Precisamente fue Rajmáninov el que cerró el concierto con sus 'Danzas sinfónicas op.45'. Hay en ellas motivos de su pasado con la utilización de un saxo alto en el primer tiempo. La flauta, tuvo trabajo y lo resolvió con bello sonido, también en los valses intensos del segundo movimiento. Antes del tiempo final, cabe destacar a la directora Katharina Wincor, que viene precedida de éxitos y premios por donde pasa. Y no es extraño. Ya antes había mostrado una flexibilidad importante, cualidad que le sirvió en el último tiempo de las Danzas, para lucir sus claras marcas y su despliegue de recursos, incluso la izquierda marcó con delicadeza matices necesarios para distinguir procesos de una obra compleja que el autor dejó para la posteridad y para que directoras como Wincker, la transmitiera con fuerza e intensidad.