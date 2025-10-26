Después de escuchar a Kirill Gerstein, en el 'Concierto para piano nº 3' de Rachmáninov, es difícil superar tal dominio técnico y expresivo. La versión ... del concierto gestada, esculpida y pulida hasta lo imperceptible, fue magistral y bien puede considerarse todo un monumento al piano. Este instrumento es el protagonista. Pero la orquesta buscó en la pluma del compositor su sitio para construir un todo indisoluble que en esta versión rozó lo sublime.

El primer movimiento es agotador. Y no es solo el virtuosismo lo que escuchamos el sábado; Gerstein tocó con cuidadosa intención. La claridad fue una de sus virtudes junto a su modo de atacar las notas; los 'fortes' sonaron exactos, los ligados con igualdad en la pulsación, y los 'pianos' consiguieron sobresalir entre el absoluto silencio del público.

OSCYL Director: Thierry Fischer. Pianista Kirill Gerstein. Obras de Debussy, Wagner/Jordan, Rachmaninov. Auditorio Miguel Delibes.

Después de un remanso, llegaron los escarpados momentos en los que piano y orquesta, sonaron con rigurosa conjunción. Fischer ha conseguido un conocimiento sobresaliente de sus profesores. Las ovaciones y los bravos sonaron con fuerza.

Antes, escuchamos un resumen de 'El oro del Rin', de Wagner, con el mismo nombre que el prólogo a la tetralogía de 'El anillo del nibelungos'. Es imposible apreciar la riqueza de este impresionante drama musical en el resumen que hizo Phillippe Jordan. Los timbres no empastaron ni tampoco la supuesta unidad de la suite.

Abrió el concierto el 'Preludio a la siesta de un fauno', de Debussy. Música que nos permitió apreciar el buen hacer de nuestros flautistas que, junto al resto de la orquesta, hicieron realidad la intención de un compositor, que cambió el curso de la armonía, con el original uso de las escalas por tonos enteros. Hubo un acontecimiento de especial relevancia. Antes de empezar el concierto, los violinistas Iuliana Muresan y Dorel Murgu fueron homenajeados, con motivo de su jubilación. La ovación cálida les hizo llegar el afecto de un público entregado, que llenaba el auditorio.