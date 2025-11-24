El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de música

Magnífico recital de Gavryeyuk

El solista ucraniano se metió en la música de cada una de las obras de Mozart, Chopin, Liszt y Mussorgsky para dejar unos ejemplos que fueron una bella lección de virtuosismo expresivo

Emiliano Allende

Emiliano Allende

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Los veintiún participantes en la presentación del Premio Frechilla-Zuloaga tuvieron ocasión de escuchar el recital de Alexander Gavryelyuk. Fue un concierto magistral. El solista ... ucraniano se metió en la música de cada una de las obras para dejar unos ejemplos que fueron una bella lección de virtuosismo expresivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  6. 6

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  7. 7 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Magnífico recital de Gavryeyuk

Magnífico recital de Gavryeyuk