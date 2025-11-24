Magnífico recital de Gavryeyuk
El solista ucraniano se metió en la música de cada una de las obras de Mozart, Chopin, Liszt y Mussorgsky para dejar unos ejemplos que fueron una bella lección de virtuosismo expresivo
Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:30
Los veintiún participantes en la presentación del Premio Frechilla-Zuloaga tuvieron ocasión de escuchar el recital de Alexander Gavryelyuk. Fue un concierto magistral. El solista ... ucraniano se metió en la música de cada una de las obras para dejar unos ejemplos que fueron una bella lección de virtuosismo expresivo.
Empezó el pianista con Mozart. La sonata k330 en Do mayor. Pocas veces hemos escuchado una aversión tal nítida, respetando las indicaciones del autor.
Concierto inaugural del Premio Frechilla-Zuloaga
Solista de piano; Alexander Gavryelyuk.
Obras de Mozart, Chopin, Liszt y Mussorgsky.
Sala de cámara del Auditorio Miguel Delibes.
Domingo, 23 de noviembre de 2025.
El piano siguió su curso. El salto a Chopin fue una evolución absoluta, atento de buscar los pasajes íntimos y a la vez una muestra de energía desbordante en los motivos angustiosos o esperanzados. Los saltos por todo el teclado, muestran la fuerza y la improvisación, sabiamente conducidas por su virtuosismo.
Para finalizar la primaria parte, el pianista, fue al punto álgido del virtuosismo con la 'Tarántela' de Liszt, pieza corta que contiene todas las posibilidades para el lucimiento.
En los 'Cuadros una exposición' Mussorgsky rindió homenaje al gran pintor Víktor Hartman, fallecido muy joven en el año 1873. Mussorgsky, logró con imaginación y dominio del teclado, reunir una serie de piezas entre las que enlaza un 'Paseo', que se repite en distintas tonalidades y variaciones. Es impresionante observar, como Mussorgsky, reunió sonidos y motivos felices o dramáticos, frente a cuadros que tuvieron su reconocimiento después en la versión que Ravel hizo de la obra, logrando una orquestación rica en empastes, timbres, ataques, cambios y búsquedas rítmicas , en su versión orquestal.
La de Gavryelyuk, fue un tratado de expresión, hecha con suma facilidad. Resultaba fácil imaginar unos polluelos o en conteste la 'Gran puerta de Kiev'. El, el pianista ucraniano, puso todo de su parte al invitarnos a este paseo por la obra pictórica de su amigo.
En una íntima reflexión final, escuchamos una transcripción de 'vocalise op. 34' de Rajmáninov. Inolvidable.
