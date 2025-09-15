El hechizo de Midori

Comenta Compartir

La violinista Midori no solo muestra su dominio técnico con su 'Guarnerius del Gesu' sino que posee un don para expresar las obras con una ... exuberante riqueza, fruto de un conocimiento pensado de lo que propone. Abrió el programa con tres romanzas de Clara Schumann. Midori expuso un delicado lirismo, en cada pasaje. A la elegancia del estilo se sumó el pianista Özgür Aydin, con quien forma pareja artística, hecho que dejó muy claro en la unión en cada ataque, dinámica y exactitud en los fraseos. La fragancia exuberante de estas piezas dieron paso a la 'Sonata nº 1' de Brahms. La amistad que mantuvo Brahms con Schumann y con Clara, dejo huella en lo musical. Esta obra contiene un motivo motor que tiene su punto álgido en el tiempo final. La sonata, llamada «de la lluvia», por esas notas que suenan desde el comienzo, fue una delicia que brotó de la sensibilidad de Midori, en las medias voces, y que fue el sello de una versión excelente.

Ciclo de cámara del CCMD Midori, violín; Özgür Aydin, piano. Obras de Clara Schumann, Beethoven, Brahms y Ravel. Midori continuó con una de las sonatas más conocidas de Beethoven. La 'Cinco, primavera'. La clara e inmaculada sucesión de los dos temas de su primer movimiento han dejado su huella en la historia. Piano y violín, se imitan, contradicen y finalmente unen su entrega en uno de los pasajes más ajustados por este dúo que dejó detalles extraordinarios en la igualdad de cada nota en los pasajes punteados o en la expresión sincera de la violinista en los momentos de lenta y profunda reflexión. Una versión modélica. La 'Sonata' de Ravel fue una arriesgada propuesta en la que el autor logró introducir motivos derivados del jazz. Para ello utilizó una escritura difícil de asimilar porque el violín vierte ritmos diferentes que tardan en acoplarse a la idea del autor. Obra muy original, que necesita de solistas de la calidad de Midori y Aydin, para obtener una versión espléndida, cuajada de detalles, extraídos de un sonido limpio, hecho con una delicadeza extrema.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miguel Delibes Setién