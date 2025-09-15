El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Midori y Özgür Aydin, en la sala de cámara del Delibes.

El hechizo de Midori

La violinista japonesa inaugura con un recital memorable el ciclo de cámara del Miguel Delibes

Emiliano Allende

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:31

La violinista Midori no solo muestra su dominio técnico con su 'Guarnerius del Gesu' sino que posee un don para expresar las obras con una ... exuberante riqueza, fruto de un conocimiento pensado de lo que propone. Abrió el programa con tres romanzas de Clara Schumann. Midori expuso un delicado lirismo, en cada pasaje. A la elegancia del estilo se sumó el pianista Özgür Aydin, con quien forma pareja artística, hecho que dejó muy claro en la unión en cada ataque, dinámica y exactitud en los fraseos. La fragancia exuberante de estas piezas dieron paso a la 'Sonata nº 1' de Brahms. La amistad que mantuvo Brahms con Schumann y con Clara, dejo huella en lo musical. Esta obra contiene un motivo motor que tiene su punto álgido en el tiempo final. La sonata, llamada «de la lluvia», por esas notas que suenan desde el comienzo, fue una delicia que brotó de la sensibilidad de Midori, en las medias voces, y que fue el sello de una versión excelente.

