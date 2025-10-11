Otro triunfo de Shostakovich

Nuevo lleno en el auditorio para asistir al segundo concierto de abono de laOSCyL. El programa anunciaba violinista y director invitados. De este último ya ... apreciamos sus buenas condiciones para dirigir el estreno en España de 'Elysium', de Samu Moussa. La obra es un reto a la imaginación de un mundo idílico. Moussa nos lleva a través de acordes perfectos, hacía un excitante lugar en el que las impresiones se sostienen, en pequeños glissandi. El autor usa el tuttii orquestal con facilidad y el director estuvo muy atento a las transiciones y a las asociaciones tímbricas. El final, con un largo acorde perfecto, indica que hemos llegado a un mundo donde todo suena bien. Moussa ha escrito una obra original, que nos abre la mente con muy buenos argumentos sonoros.

Concierto de abono n2 OSCyL. Director, Kevin J.Edusei. Violinista Seminoe Lamsma. Obras de Samu Moussa, Max Bruch y Shostakovich. Auditorio Miguel Delibes

Después volvimos a la realidad con la violinista Simone Lamsma. El concierto de Max Bruch ha sido uno de los más interpretados a lo largo de la historia. En nuestros tiempos la obra ha sido superada en dificultad técnica. No obstante, la neerlandesa hizo una versión muy clara en la que demostró su agilidad en las dobles cuerdas y en los ataques de los tempi. Su sonido fue exquisito y el público aplaudió.La propoina de la violinista, firmada por Hindemith, rubricó su categoría.

El plato fuerte era la'Quinta' de Shostakovich. Esta sinfonía es un ejemplo de que el autor quiso reconciliarse con Stalin. Laa obra, aún plagada de marchas y ecos de triunfo, tiene momentos enigmáticos y grotescos. La versión de Kevin John Edusei extrajo lo interesante, dando preferencia a las flautas, que fueron esenciales, hubo un solo de trompa para analizar y ya en el tiempo final, apareció el estruendo triunfalista.Una vez más, Shostakóvich triunfó superando críticas.