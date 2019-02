Efecto Mariposa prepara su llegada a Valladolid con la gira 'Vuela cerca' Susana Alva y fasco ridgway, componentes de Efecto Mariposa, durante el concierto que hicieron esta mañana en la presentación de su nueva gira por la península. / El Norte El dúo malagueño, formado por Susana Alva y Frasco Ridgway, recorrerá de marzo a mayo casi una quincena de ciudades españolas EL NORTE Valladolid Lunes, 18 febrero 2019, 17:54

Frasco ridgway y Susana Alva, componentes del grupo Efecto Mariposa, harán una parada por la capital del Pisuerga el 16 de marzo con motivo de su gira por España, 'Vuela cerca', que presentará su nuevo álbum y estará presente en otras 13 ciudades peninsulares, entre las que también se encuentran Salamanca (22 de marzo), Burgos y León (25 y 26 de abril, respectivamente).

La presentación oficial de esta gira, patrocinada por Unicaja Banco en convenio con Attraction Management, ha tenido lugar hoy, lunes 18 de febrero, en un acto celebrado en la sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga, en el que los componentes de Efecto Mariposa han actuado ante el público asistente.

Tras su trabajo 'Comienzo' (2014) y un paréntesis de cuatro años, la banda malagueña regresó a la actualidad musical en 2018 con 'Vuela', trabajo producido por Bori Alarcón (ganador de varios Premios Grammy y Premios Ondas con distintos proyectos en España).

El último álbum de Efecto Mariposa, su octavo trabajo discográfico y séptimo de estudio, incluye temas como '¿Qué me está pasando?', 'Fue tan bonito', 'Mágico' o 'Vuela', que serán presentados en esta nueva gira. Junto a ellos, el dúo repasará algunos de sus éxitos, como 'Por quererte', 'No me crees' o su versión de 'El mundo'.

Otras ciudades de la gira

Otras ciudades que el grupo visitará en su nueva gira serán Sevilla, donde se abrirá el tour el 6 de marzo, Córdoba (el 15), Cáceres (día 23), Almería (el 29), Jaén (30 de marzo), Granada, Madrid y Badajoz, donde los conciertos tendrán lugar el 5, el 24 y el 27 de abril, respectivamente. El cierre de la gira será en la ciudad natal de Efecto Mariposa, Málaga, el 8 de mayo.