El drama de 'La voz humana', de Poulenc, este domingo en el Delibes La soprano Veronique Gens y el pianista Christophe Manien interpretarán la obra del galo

El Norte Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

Este domingo continúa el IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, con la participación de la soprano Véronique Gens y el pianista Christophe Manien. El recital será a las 19:30 horas en la sala de cámara.

La soprano francesa Véronique Gens, quien recientemente ha grabado con la Orquesta Nacional de Lille, realiza su debut en el CCMD con una obra de la ópera francesa del siglo XX: 'La voix humaine'. Acompañará a la soprano su compatriota Christophe Manien, pianista y director de coro.

'La voix humaine' fue compuesta por Francis Poulenc en 1958 como «tragedia lírica» para la soprano Denise Duval (su musa de los roles femeninos). La partitura concentra el drama emocional de una mujer conocida como 'Ella': durante una desgarradora conversación telefónica con su examante en la que proliferan mentiras, confesiones y desesperación, se revela una ruptura devastadora marcada por el abandono, un suicidio fallido y la soledad absoluta. Una obra caracterizada por la textura vocal cercana al recitativo, con una línea fragmentaria y declamatoria que imita las inflexiones del habla y evita el lirismo tradicional, es el reto para toda cantante que se enfrenta a esta partitura.

Tras este segundo recital, el 30 de noviembre se celebrará el tercero con la pianista china Zee Zee y el 21 de diciembre, el violonchelista español Pablo Ferrández.

Temas

Centro Cultural Miguel Delibes