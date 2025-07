Diego Fernández Magdaleno recuerda a Miguel Frechilla en el centenario de su nacimiento

El Norte Valladolid Sábado, 5 de julio 2025, 20:04 Comenta Compartir

Este sábado, 5 de julio, el gran pianista vallisoletano Miguel Frechilla hubiera cumplido 100 años. Con este motivo el también pianista Diego Fernández Magdaleno le ha recordado con emoción en la entrevista que le ha realizado el colaborador de El Norte de Castilla Miguel García, trayendo al presente su importante condición de profesor del Conservatorio de Música de Valladolid y carrera artística, primero como solista y luego junto al también profesor Pedro Zuloaga en un famoso dúo de resonancia internacional, pero también otras facetas como las de pintor, escritor, crítico o dibujante, sin olvidar su pasión por la música vallisoletana, castellanoleonesa y española «que a muchos nos trasmitió».

No dejó el pianista y escritor riosecano de traer al presente su relación intensa con Miguel Frechilla «porque es una figura esencial en mi vida», recordando que comenzó a estudiar con él y «desde la primera clase cogía un libro de su biblioteca, me lo daba y yo tenía que volver a la siguiente clase con el libro leído, con el libro bien comprendido, porque siempre lo comentábamos», para asegurar que «es un hombre que está en la base de la mayor parte de la pasiones que yo tengo, de la curiosidad que yo tengo, porque él me la despertó». Una estrecha relación que le hizo conocer al riosecano a personalidad de la vida intelectual de Valladolid como Miguel Delibes, Jiménez Lozano o Cuadrado Lomas en un contacto con el mundo contemporáneo que «me ha ayudado mucho para comprender la evolución de la historia de la música, la historia del arte en general, pero en una perspectiva distinta, en la que todo encaja de un modo diferente».

En el centenario de su nacimiento, Fernández Magdaleno animó a recordar a Miguel Frechilla porque «ha sido una persona muy importante para Valladolid y su cultura, un hombre que ha difundido la música cuando era muy difícil». También confesó que, a pesar de haber cambiado mucho y no ser el mismo de hace 20 años, «me reconozco en las personas que he querido como Miguel, que me dice a mí quién soy yo más de lo que yo puedo a veces reconocerme a mí mismo». De ahí que calificara a Miguel Frechilla «como un amigo joven, los intereses que él tenía eran los mismo que yo, tenía una pasión desbordante, un amor por la vida que yo no he tenido nunca, ni parecido al suyo, muchas veces pienso en él y sus palabras siguen alimentándome, su presencia en mí vida es total aunque ya no esté».