Chimo Bayo llega a Valladolid: «Si me retiro, ¿qué haría la gente sin mí?» El artista valenciano Chimo Bayo. / El Norte El cantante y dj valenciano hace un recorrido por su estilo y carrera, antes de sorprender una vez más en el festival Love the 90's ADOLFO PÉREZ VEGA Valladolid Viernes, 24 agosto 2018, 17:51

Tan controvertido en algunas ocasiones como famoso, Chimo Bayo se caracteriza por ser una de las caras más conocidas de la música techno y electrónica de este país. Alegre, dicharachero y de lengua suelta, viene a dar espectáculo al festival Love the 90's de Valladolid (sábado 25 desde las 22:00 horas), ansioso por ofrecerse al público, su gran pasión.

-¿Se ha vuelto a poner de moda la música de los 90?

-Bueno hay mucha gente de esa época que realmente echa un poquito de menos la música que tiene alma, algo que te llega al corazón, no música de usar y tirar. Ten en cuenta que yo vengo de los 80, en los 80 todavía era más sentimental, más 'underground'; y luego en los 90 llegó al gran público, y fue una cosa maravillosa. Yo creo que sí que es necesario esto, no solamente para los artistas, que nos sentimos muy queridos por el público, sino también necesario para la gente que quiere disfrutar de la vida y recordar cosas que, a través de esos recuerdos, llevan a la felicidad absoluta, al 'Esta sí' y al 'Esta no'.

-Porque, ¿a usted qué opinión le merecen estos estilos de música que han surgido a partir de la década de los 90?

-Bueno, yo soy una persona bastante oscura en mis gustos musicales. Me gusta mucho la música electrónica y hay veces que me gusta hasta cierta música que canta el monstruo de alguien. Bases electrónicas muy duras, oscuras, pero yo tengo la facilidad de cogerlas y hacerlas accesibles al público, que es cuando hago mi sesión de dj de hora y media en ciertos sitios, y también en festivales o fiestas. Yo realmente soy muy respetuoso con lo que le gusta a la gente, pero lo que no entiendo es que, habiendo tantas posibilidades, a todo el mundo le guste lo mismo.

-Desde los 80 y 90, que fue su época dorada, ¿ha renovado o cambiado algo de su repertorio?

-Por supuesto, nos hemos adaptado a la actualidad. Pero sí que ponemos música de esa época mezclada por mi en directo o incluso remezclas que preparo antes, que las podemos poner en festivales muy vanguardistas de música electrónica; como puede ser el Arenal Sound, donde pinché hace dos años y fui 'trending topic'. Puedo adaptarme, incluso, a un sitio donde haya una pieza más popular y tengas que estar más pendiente del público, y siempre pones alguna cosa para que luego la otra canción la sigan. Me gusta mucho mirar al público y tener mucha empatía con ellos, yo creo que es una de las características que me diferencian de muchos dj's.

«Si Chimo no sale delante de la gente y hace sus 'hu-has' es como si no hubiera ido. En el Love the 90's lo van a tener» chimo bayo

Desde luego, la gran mayoría de dj's se centra más en la mesa (de mezclas).

-Sí, bueno... yo es que a la mesa voy poco. ¡Si hay comida, sí! Lo mío es estar para el público. Muchas veces en muchos sitios me pongo a mezclar, como otros dj's, porque tengo mesas perfectas, de tres temas a la vez, cosas así... pero la gente al final es lo que quiere ¿no? Si Michael Jackson no hace el 'moonwalker', si Chimo no sale delante de la gente y hace sus 'hu-ha's', es como si no hubieran ido a ver Chimo Bayo. Y la gente lo que quiere es ver al auténtico Chimo Bayo, y lo van a tener en el Love the 90's como cantante, y luego en las fiestas que hago como dj, como dj y cantante, todo junto.

Es un Chimo espectacular, entre mis canciones y los temas que mezclo, pero en el Love the 90's van a ver a un tío con muchas ganas de pasarlo bien, con muchas ganas de empatía ¿Sabes que la palabra mía es la 'empatía'? Pero la 'empa-tía Enriqueta' es la que va a estar desde el primer momento en mi show.

-¡Por supuesto! ¿Y cree que eso le ha ayudado a incorporar nuevos públicos a su música?

-Hombre, yo creo que, aparte que los padres han sido muy pesados con mis canciones, la gente joven cuando escucha el 'Esta sí, esta no' o 'La tía Enriqueta', que son temas bastante oscuros, a la gente le encanta. Yo tengo seguidores de 4 años, que me mandan sus padres (vídeos) «mira, mira, en el coche», y van cantando el 'hu-ha' y el 'chiquitán'y no saben casi ni hablar. Yo creo que este concierto. Yo creo que esta canción es mágica, se desató en el momento justo, porque unos años antes no lo hubiera entendido nadie.

Nació en el año 1991, aunque yo ya la cantaba en el año 89 encima de una base que no era mía, pero yo improvisaba encima de bases instrumentales; y luego, cuando tuvimos la oportunidad, nos metimos en el estudio teniendo la letra e hicimos esa base musical tan espectacular, que es el 'Así me gusta a mi', que es el cierre de actuación y que realmente es un privilegio. Solamente mirar a la gente y cantarla todo el mundo, realmente es un regalo del cielo, te lo digo en serio; la gente es muy amable conmigo, me quiere mucho.

«Mi hija también es dj y me dice, 'Papá, ¿por qué no lo dejas y te conviertes en mi manager? Pero no, moriré en un escenario» sobre su adiós

-¿Y nunca se ha planteado guardar los platos y el micrófono y dar paso a otras generaciones?

-¿Y que harían sin mí? ¿Que haría la gente sin mí? Ten en cuenta que yo lo que hago es mi trabajo, pero también es mi hobby. Mi novia lo sabe (ella es mi manager también), yo cuando no actúo en dos semanas, ya me noto... quiero decirte, lo mío es estar cara al público, es una necesidad personal y, sobre todo, de transmitir lo que yo siento en directo, es muy importante para mí. Por ejemplo, mi hija también es dj y me dice «Papá, ¿por qué no te conviertes en mi manager y ya lo dejas?», y digo «sí ¿Tú me quieres matar? No, no, no... tu padre seguirá y morirá en el escenario, siendo espectáculo como murió».

-Entonces, ¿no le provoca nostalgia pensar en lo que fueron una vez los 80, los 90?

-Hombre, yo donde voy, lo que intento hacer es lo que siempre hago: estar cara al público, animarle, pero sobre todo pinchar mi estilo. Yo creo que la gente me respeta por ser auténtico y porque durante todos estos años no he cambiado mi estilo, ni me he ido a otros estilos que no sean los que yo siento. Yo creo que la gente valora mucho eso y que cuando me ve en directo lo siente directamente como yo lo transmito. Es eso, sentimiento absoluto, y sobre todo que lo que pincho es lo que a mí me gusta.

-¿Tiene más fama en el mundo de la música a nivel nacional o internacional?

-Bueno, como internacional hemos tenido momentos. Yo he tocado en 22 países el 'Así me gusta a mí'. Ten en cuenta que últimamente los discos es difícil venderlos o que la gente se los baje pagando. Yo todavía sé que la gente que me quiere se los baja pagando, pero muchas veces los colgamos sin la intención de ganar dinero, sencillamente por dar temas nuevos.

Como tu sabes, he hecho un trap hace poco, se llama 'El bien y el mal'; también 'El diablo', que es una canción que sacamos este año y tiene una letra muy chula, siempre me han dicho que soy un demonio y ahora les digo que sí que lo soy, pero todos tenemos un demonio dentro. Entonces el que diga que no, igual tiene a Mefistófeles, tiene al Diablo, tiene a varios... a Lucifer también, aunque Lucifer es el portador de la luz. Yo me veo más como Lucifer que como el Diablo.

-No sé si ha estado ya en Valladolid...

-¡Hombre que si he estado! Aparte, el presidente del club de fans mío es Manuel Lejía, que es de Valladolid. Él creó el club de fans y él lo lleva de puta madre. Estuvimos en la fiesta ésta de los autobuses... ¿Cómo se llamaba aquello? El 'love no se qué'. Y luego fuimos a la plaza esa tan chula que tenéis allí, la plaza principal, esa tan grande que hay... ¡la Plaza Mayor! Y también he actuado en alguna sala por allí, pero tengo muchísimas ganas de llegar a Valladolid; comer bien, lo primero, y luego esperar que el sábado por la noche sea una velada maravillosa.

-Es decir, que en Valladolid le tratan bien.

-Hombre, siempre me han tratado bien, siempre me han tratado de cine. Y nada, muy contento de ir. Realmente este año es un año maravilloso; porque mucha gente que no me ha visto en directo, me puede ver en estos festivales.

-¡Claro que sí! Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.

-Coño, ¡se me ha hecho corto eh!

-Tenemos el tiempo limitado...

-Bueno, yo confío en ti cien por cien.

-Perfecto Chimo. Muchas Gracias.

-¡Hu-Há! ¡Hu-Há! ¡Chao!