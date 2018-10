Carlos Tarque: «En el rock también tengo mi plato favorito» Carlos Tarque, en una entrevista en Madrid. / TAMARA ROZAS / EFE La voz de M Clan presenta este sábado en el LAVA su primer disco en solitario ROBERTO TERNE VALLADOLID Miércoles, 31 octubre 2018, 12:38

Más de dos décadas después de abanderar M Clan, Carlos Tarque se lanza este año con un proyecto en solitario rotundo en rock and roll y en declaración de intenciones. La voz más rota del rock español se presenta en sociedad sin más nombre artístico que su propio apellido. Bajo la producción de Carlos Raya, lanza un primer trabajo repleto de guitarras y rock and roll clásico para contar historias de excesos y también de sensibilidades. El lado más árido y puntero de M Clan se presenta este sábado en el LAVA de Valladolid después de estar dos semanas en las listas de éxitos.

-'Tarque' suena como un 'Aquí estoy yo' en toda regla. ¿Necesitaba presentarse con tanta rotundidad?

-¡Claro! Para eso se hacen estas cosas. Quería, sobre todo, marcar que este no es un disco de M Clan, sino uno mío, y que eso se viera desde la portada misma. De hecho, la portada es una radiografía de mi cráneo… A partir de ahí puede haber todas las lecturas que se quiera… Pero soy yo para lo bueno y para lo malo.

-Se muestra muy existencialista en 'Ahora y en la hora'. ¿El soul es buen camino para encontrarse?

-El soul es el camino para muchas cosas que te ayudan a encontrarte. En esta canción no soy el personaje… normalmente nunca lo soy cuando escribo. En esta canción hablo de fe y de su pérdida, de creer o no creer, sentimientos muy potentes.

-También hay hueco para mujeres de la música que se fueron tempranamente. ¿Tenía ganas de homenajear a Amy, Billie y Janis?

-Son tres artistas que me han hecho sentir mucho en mi vida artística. Pero quiero aclarar que no es una canción feminista… en este sentido lo que apoyo es la igualdad de género y que no haya distinciones. Quería hacer una canción sobre personas con éxito en su vida artística pero cuya vida personal fue todo un blues… pura tristeza.

El concierto Qué. Concierto de Carlos Tarque, presentación de su disco en solitario 'Tarque'. Dónde, cuándo y cuánto. LAVA. Sábado, 3. 22:00 horas. Anticipada: 23€ + gastos / Taquillas: 26€.

-El disco tiene mucho de Faces, de Stones… ¿Le gusta seguir siendo un clásico?

-La música es como todo: a mí me gusta comer de todo, pero siempre tengo mi plato favorito: Los Rolling, Led Zeppelin, AC/DC, Faces… no lo puedo evitar.

-¿Qué tiene Tarque que no hayamos visto de él en M Clan?

-Sonoramente 'Tarque' es mucho más duro. A mi compañero Ricardo Ruipérez no tiene por qué gustarle lo que me gusta a mí, así que él va a sacar su disco en solitario y yo el mío. Creo que eso es más cómodo que andar los dos tirando siempre a nuestros respectivos terrenos tensando la cuerda…

-Pero hay futuro para M Clan, ¿no?

-Claro que sí… El próximo año estamos por la labor de hacer algo en plan básico o 'unplugged'. Nos atrae bastante volver a este formato.

-¿La edad no aplaca su vena de rock and roll?

-La edad no es problema para hacer rock. Es evidente que ahora me ocupo más de descansar y de cuidarme ya que se precisa de energía. Me da igual lo que digan de mí los que piensan que el rock es solo para chavales. A mí me sigue enganchando.