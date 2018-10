Las canciones que distinguen a Valladolid en el décimo aniversario de Spotify La Raíz, Erik Urano y Charanga La Nota encabezan este mes de octubre la lista de temas diferenciales a orillas del Pisuerga ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 11 octubre 2018, 22:44

Spotify está de cumpleaños en España. La plataforma de música en 'streaming' fue lanzada en nuestro país en octubre de 2008 y cuenta actualmente con 180 millones de usuarios, de los cuales 83 millones son de pago (la cuota permite escuchar la música sin publicidad intercalada). En diez años de servicio, los oyentes de todo el mundo han acumulado la friolera de 18 millones de años de consumo musical y la cifra sigue creciendo. Desde el año 2015, la empresa sueca ofrece la posibilidad de conocer cuáles son las canciones que diferencian a una ciudad de otra, descontando los temas más escuchados a nivel mundial, que se excluyen de la lista para obtener lo más distintivo de cada localidad. La 'playlist' 'The Sounds of...' se actualiza periódicamente para reflejar las canciones referenciales y, en este décimo de Spotify en España, volvemos a ella para tener una visión actual de los temas diferenciadores que se escuchan a orillas del Pisuerga.

Con fecha del pasado 6 de octubre, encabeza la lista pucelana 'La Raíz', la combativa banda de Gandía que mezcla rock, ska y 'reggae', con el tema 'La Voz del Pueblo' grabado en directo en Vistalegre en 2017 que pretende poner a «todo el mundo a bailar». «Sabes lo que pasó / que desperté / y ahora me toca vencer», se puede escuchar en este corte.

El número 2 de la 'playlist' The Sounds of Valladolid' en Spotify llega de la mano del rapero vallisoletano Erik Urano, con 'Balaclava', el tema que da título a su último EP, donde, en sus propias palabras no vende «humo» sino que regala «niebla» en un 'Valladolor gueto-futurista', verde camo y bloque gris, con referencias a Matrix, empresas desalmadas, «nuevos profetas y falsos ovnis» y hasta el novelista Murakami. Una joya del 'grime' que diferencia los gustos musicales de Valladolid en Spotify en este octubre de 2018.

En el tercer puesto de este 'ranking' pucelano del 6 de octubre aparece Charanga la Nota con la canción 'La Sandía'. El animado grupo de Peñafiel decidió colgar a principios de este año su popular tema en Spotify y otras plataformas digitales para disfrute de sus seguidores. «Era una sandía, gorda, gorda, gorda / Que quería ser la más bella del mundo / Y para el mundo conquistar / tacatá, tacatá / aprendió a taconear» comienza la canción. La polifacética cucurbitácea va desarrollando habilidades (saltar como un rana, rapear...) hasta irse de fiesta con los componentes de la Charanga la Nota.

En el cuarto puesto de 'The Sounds of Valladolid' llega C. Tangana con su solitario «caballo ganador», tema del álbum Ídolo, donde el rapero madrileño ventila su llegada al 'mainstream' musical con frases de un tipo al que «le sabe amargo cuando muerde el oro» tras su conversión a rey Midas del hip-hop patrio e ídolo de masas.

En la quinta posición del podio figura La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A), con 'Gasoline', donde el grupo burgalés canta entre la melancolía y la desesperanza sobre el paso del tiempo, la pérdida, el desengaño y el refugio en la «gasolina y alcohol». El tema pertenece al álbum '¿Quién nos va a salvar?', de 2013.

Los Celtas Cortos no pueden faltar en una 'playlist' de la música que diferencia a Valladolid y mantienen la llama en el sexto puesto con 'La Senda del Tiempo', todo un himno pucelano de 1990 que no pierde vigencia con el paso de las décadas. El inicial «a veces llega un momento en que te haces viejo de repente» eriza el vello de varias generaciones en otra canción donde la nostalgia parece oscurecerlo todo. «He buscado de la tierra del dolor / y no he hallado más respuesta que espejismos de ilusión / He hablado con las montañas de la desesperación / y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz», canta la emblemática voz de Jesús Cifuentes.

El 'top ten' de esta 'playlist' lo completan: El rock de Rulo y la contrabanda con 'Me gusta'; los toques 'indies' de IZAL con 'La mujer de verde' y de Sidonie, con el muy reconocible 'El peor grupo del mundo'; y el pop-rock de Sidecars con Costa da Morte.

La 'playlist' The Sounds of Valladolid a 6 de octubre de 2018.

