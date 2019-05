«En la calle no digo piropos, pero en el escenario mando» Fernando Giardini, Antonio Bartrina y Fernando Gilabert, Malevaje. Antonio Bartrina, cantante de Malevaje, que actúa el viernes en el Teatro Zorrilla de Valladolid ROBERTO TERNE Jueves, 9 mayo 2019, 07:53

Dos años después de cumplir 30 años en activo, la coherente aventura de Malevaje continúa. Antonio Bartrina, flanqueado en la actualidad por Fernando Gilabert al contrabajo y por Fernando 'Coyote' Giardini a la guitarra, mira al futuro con un próximo trabajo que mañana viernes adelanta en el Teatro Zorrilla de Valladolid. 'Vino Amargo' es el título de este nuevo disco que toma prestadas canciones de géneros que engrandecieron la música popular del siglo XX.

–¿Cómo se encuentran después de celebrar 30 años de trayectoria?

–Bien. Aquel disco de celebración de hace unos años estuvo muy bien, la verdad. Volver a actuar con viejos amigos como Edi Clavo, Virginia Díez o Ramón Godes fue fantástico. Yo me empeñé mucho en hacer aquel disco. Era muy importante para todos nosotros y para el público de Malevaje.

–¿De dónde le ha venido esta inquietud de interpretar ahora copla, bolero o rancheras después de toda una vida de lealtad al tango?

–Bueno… y leal sigo siendo al tango, ojo. Ocurre que esto parte de un proyecto que se aparcó hace ya varios años. Un director de orquesta me propuso hacer un disco de canciones que no tuvieran que ver nada con el tango. En aquel momento no cuajó pero ahora me apetecía hacerlo. Quería hacer canciones que simplemente me gustaran a mí, independientemente de si son o no tangos.

–Además de 'Vino Amargo' de Rafael Farina ¿A quién más va a versionear en este disco?

–Pues mira, por ejemplo voy a cantar 'Vete de mi' de Bola de Nieve, 'La vie en rose' de Edith Piaf, 'La ciudad no tiene fin' de Moris… y por supuesto la canción de Farina, entre otras más. Hemos estado un año preparando todo esto. Ha sido muy laborioso.

–Malevaje es probablemente el grupo más fiel a sus raíces de toda su generación. ¿Tenían tan claro lo que querían cuando comenzaron a hacer tangos?

–Cuando comenzamos no teníamos claro nada. No había nada premeditado. Un amigo me animó a cantar en el Bar El Salero (regentado por el malogrado Ulises 'Gabinete' Montero) y bueno… luego la cosa se lió un poco. Lo que sí tenía claro es que si iba a cantar algo eso eran tangos, por supuesto. Aquella época fue muy divertida. Lo hacíamos todo así, sin premeditar. No pensábamos mucho las cosas.

– Habían pasando solo 10 años de la dictadura pero… ¿Cree que había más libertad para cantar ciertas letras que ahora en pleno 2019?

–Ahora la cosa está muy complicada. No hay quien diga nada sin que alguien se ofenda. Yo entiendo que las chicas estén hartas de oír güarradas de muchos tíos, pero una cosa es una güarrada y otra un piropo. Un piropo es «Andas mejor que un Longines» y una güarrada es «Te voy a comer la pipa del coño». Parece que hay que explicarlo todo…

–¿Ha tenido que poner filtros a sus tangos en estos últimos años?

– Bueno… Yo en la calle ya no digo piropos pero en el escenario mando yo, amigo. Faltaría más.