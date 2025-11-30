Brindis por el Calderón lírico

El Coro Calderon Lírico celebró, 25 años de trayectoria con un recorrido por los momentos más populares, contando con el apoyo de un Ensemble de ... la OSCYL.

El director vallisoletano Sergio Domínguez, estuvo en el podio y concertó bien, tantos fragmentos de buena música, que ayudaron a que el evento fuera un éxito. En el descanso, se hicieron entregas a varias de las personas que en estos años han contribuido a llegar hasta aquí. Se entregaron trofeos a la primera directora del Coro Susana Corbacho, al crítico musical y alma de la ópera en nuestra ciudad Fernando Herrero, etc, y se mencionaron a otros como Cristina Valero, José María Esbert,etc. El Ayuntamiento también estuvo presente con el recuerdo aMercedes Guillamón y Mercedes Cantalapiedra y la Junta se unió a la celebración con la presencia de su viceconsejera de Cultura, Mar Sancho.

Abrió la obertura de 'El murciélago' de J. Strauss, con bellos números de la ópera. Verdi, con 'Va pensiero', de 'Nabucco'un canto universal a la libertad que puso un punto de emoción en una Sala Sinfónica del Delibes llena. El coro canto bien, unidos y cuidando las dinámicas. La primera parte se cerró con el 'coro de vendedores' de 'Carmen' de Bizet.

En la segunda parte, con la zarzuela, destacó la 'Ronda de enamorados' de 'La del Soto del parral' de Soutullo y Vert. No faltó el 'coro de enamorados' de 'Doña Francisquita' de Amadeo Vives y así fueron pasando los motivos de Luna, Marqués, Caballero y Sorozabal. El director hizo un meritorio trabajo. Hubo solistas, Isabel Fernández, Carlos Fernández, Gabriel Alejo, Pablo Conde, Luis Pardo, Débora Rodríguez y un largo etc. Importante también la contribución de la bailaora Irene Olvera.

La prestadora Estefanía Ureña, se encargó de remarcar lo mejor de cada número. Antes de la despedida, no podía faltar la propina, fue protagonista Tomás Bretón y su coro 'Por ser la virgen de la Paloma' de 'La verbena de la Paloma'. Al final más entregas, flores y aplauso general para una gala que ha cumplido dignamente con los primeros 25 años del Coro Calderon lírico.