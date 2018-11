'Bésame mucho', el bolero del millón de versiones La canción que popularizó el mítico Lucho Gatica, fallecido en la madrugada de este martes, fue reconocida en 1999 como la más cantada en castellano. Desde The Beatles a Will Smith MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Miércoles, 14 noviembre 2018, 13:41

Hay ocasiones en las que una canción presiona la tecla adecuada y pasa a formar parte del imaginario colectivo de todo un planeta. Ese fue el caso de 'Bésame mucho', bolero popularizado por Lucho Gatica, el mítico cantante chileno que falleció en la madrugada de este martes en México a los 90 años. Aunque originalmente fue escrito por la pianista mexicana Consuelito Velázquez, Gatica grabó el tema en 1953, acompañado por la orquesta dirigida por el escocés Robert Inglis (más conocido como Roberto Inglez en Sudamérica). Su melodía y su letra pronto se convirtieron en un 'hit' mundial que luego replicaron The Beatles, Frank Sinatra, Andrea Bocceli, Cesária Évora y hasta Will Smith.

The Beatles El padre de McCartney, un fan del bolero

El cuarteto de Liverpool sorprendió a propios y a extraños con una versión eléctrica de 'Bésame mucho', en las que Paul McCartney mezcla el castellano con el inglés desde su primera estrófa: «Besame, bésame mucho. Each time I bring you a kiss I hear music divine. So besame besame mucho. I love you for ever. Say that you'll always be mine». El padre del cantante y bajista de The Beatles era un reconocido fan de los boleros, que inundaban regularmente la casa de los McCartney.

Frank Sinatra «Esa canción no es de Sinatra»

El bueno de Frank Sinatra, que conoció personalmenet a Lucho Gatica en los años 70, vio también un filón de oro en el bolero y lo añadió a su repertorio. En Estados Unidos, a día de hoy, muchas personas creen que es una canción original del propio Sinatra.

Cesária Évora Bésame... Con aires de fado

La cantante caboverdiana Cesária Évora supo imprimir su estilo sobrio y elegante a 'Bésame mucho'. En castellano, la diva de los pies descalzos fusiona el bolero con el fado, con su reconocible tono de modinha brasileña.

Andrea Bocelli Un tenor al bolero

El tenor italiano Andrea Bocelli, famoso por interpretar música popular con aires operísticos, también hizo suya en 2006 'Bésame mucho', con el consiguiente éxito de la canción en su país natal, Italia.

Azúcar Moreno Bésame por partida doble

Las hermanas Encarna y Toñi Salazar tampoco se pudieron resistir a una letra que parece creada para Azúcar Moreno. El dúo extremeño lleva la canción a los años 90, a su época de mayor popularidad.

Duncan Dhu

El grupo de rock de San Sebastián liderado por Mikel Erentxun incluyó en sus conciertos el 'Bésame mucho'. En el caso de Duncan Dhu, aunque son fieles a la melodía, les es imposible imprimirle el aire rockero tan característico de la formación.

Paco de Lucía Una versión a guitarra

El genial guitarrista de Algeciras Paco de Lucía también quiso rendir tributo a la canción más cantada en castellano, aunque en este caso sin voz. El músico se vale de su característico rasgueo para darle un aire flamenco al 'Bésame mucho'.

Will Smith 3 millones de reproducciones en Instagram

El culpable de que la canción haya llegado también a los 'millenials' no es otro que el actor estadounidense Will Smith. Fan reconocido de Cesária Évora, el intérprete subió a la red social Instagram su propia versión de 'Bésame Mucho'. Aunque no la canta y solo se limita a imitar a Évora, el vídeo lleva más de tres millones de reproducciones.