La banda vallisoletana Siloé agota en 48 horas su primer Movistar Arena para 2027 El grupo, que cruzará el charco en la que será su primera gira internacional, ha colgado el cartel de 'sold out' cuando queda más de un año para el concierto

Fito Robles, cantante de Siloé, durante el concierto que la banda dio en la Plaza Mayor de Valladolid en 2024.

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Tan solo 48 horas le han bastado a la banda vallisoletana Siloé para agotar su primer Movistar Arena (13 de marzo de 2027). Queda más de un año para que Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos lleven sus éxitos -'Las Palabras', 'Todos los besos', 'Campo Grande', 'Si me necesitas, llámame'...- al templo por excelencia de la música en directo, pero apenas dos días después de que se lanzaran las entradas han colgado el cartel de 'sold out'.

«Familia, habéis hecho 'sold out' en 48 horas de nuestro primer Movistar Arena. No sabemos ni qué decir, estamos emocionados. Gracias por apoyarnos siempre, vamos a dar el show de nuestras vidas», agradecía el grupo en sus redes sociales en un mensaje que acumula miles de reacciones (entre comentarios, me gusta, mensajes compartidos...).

Un hecho que pone de manifiesto, una vez más, el gran momento profesional que atraviesa Siloé. Próximamente verá la luz 'Si te pones de mi parte', la que será la tercera canción de su nuevo disco (tras 'Las Palabras' y 'Campo Grande') y cuyo videoclip fue grabado hace unas semanas en la localidad palentina de Hornillos de Cerrato.

Consolidada en el panorama musical nacional y con más de un millón de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, el grupo vallisoletano cruzará por primera vez el charco en la que será su primera gira internacional con la banda al completo. Así, desde mediados del próximo mes de febrero recorrerán ciudades como Buenos Aires (con dos fechas), Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Monterrey o Ciudad de México. La gira internacional concluirá el 7 de marzo de 2026 en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Temas

Música