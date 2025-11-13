El nuevo trabajo de José Carreño, compuesto por cinco nuevas canciones, se estrena hoy en plataformas. Y para celebrarlo, el artista vallisoletano y sus compañeros ... de viaje musical realizarán una 'premier' musical en la sala Experimental del Teatro Zorrilla. Será mañana, viernes, a las 21:00 horas. Textos profundos con ecos de resistencia social y de intimidades cotidianas destacan sobre un pop curtido con referentes clásicos. Además de en plataformas musicales, el disco podrá adquirirse también en formato físico en el Café Peseta situado en la Calle Constitución, 2 de Valladolid.

–¿Por qué ha elegido un espacio tan intimista para presentar este trabajo?

–Teníamos ganas de volver a una sala, ya que últimamente hemos actuado en espacios abiertos. Con este concierto en sala presentamos, además, a nuestra batería Marta Andrés en un espacio muy especial. El entorno es muy intimista y es una buena manera de exponer una energía que, en nuestro caso, siempre se descontrola un poco.

–¿Por qué ha elegido un animal mitológico como el 'lobo huargo' para titular el disco?

–Creo que todos los del grupo y los que nos dedicamos a esto tenemos algo que ver con la mitología nórdica. Somos un poco manada social en el sentido de ayudarnos entre nosotros y con el entorno que tenemos próximo o con otras manadas. Me atraía recurrir al 'lobo huargo' que cuida a su manada, a esa mitología nórdica y también a ese 'Juego de tronos' que aparece en alguna de las canciones

–Hablemos de canciones. 'El Oro de Moscú', que es también el oro de la república, habla mucho de resistencia y de éxito o fracaso…

–Esta canción representa la actual andadura del grupo y es una especie de himno donde echamos la vista atrás y vemos que todo ha merecido la pena. Habla de aguantar a pesar de todo lo que puedes llegar a sufrir o a sangrar.

–En 'Después del incendio' aparecen los restos de un naufragio…

–Habla de pérdida y también de esperanza. En este tema me sale el alma más de cantautor (risas) pero, por otro lado, está el lado positivo de no rendirse ante nada.

-A su anterior batería, Ángel Román, le sustituye en las baquetas una cantautora como es Marta Andrés… ¿Cómo surgen estos cambios en la manada?

–Ángel, aparte de amigo y de gran persona, es un artista impresionante. Un día nos dijo que se había cansado de la música en general y que dejaba el grupo. Fue un 'bajón' pero, afortunadamente, nos dejó grabadas las baterías del disco y también lo produjo. A Marta la convencimos de entrar en un momento en el que ella también estaba algo descreída de la música… Sabíamos que en sus primeros tiempos ella había tocado la batería y la insistimos en que se uniese a nosotros para que no dejara del todo la música. Y ha sido estupendo porque también es compositora y aporta muchas ideas y consideraciones sobre el sonido.

–Tras el concierto de este viernes ¿Qué planes hay en su agenda?

–Pues estamos deseando volver a grabar y seguir componiendo, ensayando, tocando… en definitiva, continuar.