José Carreño, segundo por la derecha, junto a su banda. José C. Castillo

José Carreño, cantante y compositor

«Me atrae la figura del lobo mitológico que cuida su manada»

El artista vallisoletano y su banda presentan 'Lobos Huargo' este viernes en el Teatro Zorrilla

Roberto Terne

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

El nuevo trabajo de José Carreño, compuesto por cinco nuevas canciones, se estrena hoy en plataformas. Y para celebrarlo, el artista vallisoletano y sus compañeros ... de viaje musical realizarán una 'premier' musical en la sala Experimental del Teatro Zorrilla. Será mañana, viernes, a las 21:00 horas. Textos profundos con ecos de resistencia social y de intimidades cotidianas destacan sobre un pop curtido con referentes clásicos. Además de en plataformas musicales, el disco podrá adquirirse también en formato físico en el Café Peseta situado en la Calle Constitución, 2 de Valladolid.

