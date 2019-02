Ángel Lévid: «Hay esperanza para el folk» Ángel Lévid. / EL NORTE El folclorista presenta este sábado su cuarto disco autogestionado, 'A la vera del Esgueva' SAMUEL REGUEIRA Valladolid Sábado, 16 febrero 2019, 14:11

Con los vaivenes generacionales que tan pronto apuestan por la nostalgia melódica cultural como por la muerte y destrucción de todo aquello creado para allanar el camino en beneficio de lo que está por venir, el 'folk' sobrevive irreductible, gracias a la curiosidad de un público que no desdeña estos esfuerzos musicales y a una cantera de músicos con formación que optan por dedicarse a este género. Entre ellos se encuentra Ángel Lévid, que presenta hoy en el Centro Cívico Zona Este su cuarto disco, 'A la vera del Esgueva', a las 19.00 de la tarde; en un acto de entrada libre hasta completar aforo y que cuenta con la participación del también folclorista Ismael Peña Poza.

–¿Cuál es el 'leitmotiv' de este trabajo musical?

–'A la vera del Esgueva' se vincula a mis orígenes como persona y como músico: he vivido en La Rondilla mi infancia y me encuentro en un momento personal donde aflora ese sentimiento de reconocimiento a mi zona, mis añoranzas de juventud y un respeto a la tierra donde nací y que marcó mi carácter. Consiste en dar valor al origen de cualquier persona: tener siempre presente de dónde venimos y de dónde salen aquellos valores que componen nuestra identidad.

–¿Desde qué punto de su carrera está mirando hacia atrás?

–Con mi primer disco, 'Tradición contemporánea', también impliqué un fuerte carácter autobiográfico para reconocer y buscar mi raíz, y encontrarla en el 'folk' aunque hubiera referencias a los boleros o al pop/rock en el que ya había trabajado. Este disco tiene una personalidad propia, que contempla aquel momento en el que se buscaba ese lugar, si bien ya desde una posición consolidada.

–Apuesta más por crear nuevas melodías que por versionar las tradicionales…

–El objetivo principal que llevo en mente son temas de creación propia, respetando la raíz pero aportando nuevas melodías y nuevas letras: muchos grupos hacen versiones de temas tradicionales, pero yo cuando me meto en este mundo siempre pienso que estas letras se tuvieron que crear en algún momento, y me planteo por qué no hacer algo nuevo con arraigo a la tradición. Cuando se reconoce que la idea del género no se pierde en una nueva composición, se va por el buen camino: hay que perder algo diferente sin perder la rítmica ni los instrumentos.

–¿Hay un futuro para este género?

–Estoy convencido de que hay esperanza para el folk: solo hay que saber aprovecharlo. Contamos además con alicientes como los ritmos, que saben enganchar, y sobre todo unas muy buenas formaciones nuevas que vienen empujando fuerte.

–¿Cómo se vive con la autofinanciación?

–Se sobrevive difícil: tiene su parte positiva y su parte negativa. La ventaja es que trabajas a tu ritmo, no tienes directrices y te gusta lo que haces, pero el inconveniente es que todo sale de tu bolsillo y tienes que buscar mecenazgos o financiarte los conciertos. En cualquier caso yo así ando a gusto, es a lo que me he acostumbrado.