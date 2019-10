Andrea Motis, Ximo Tébar, Noa Lur y Kemenade actuarán en el Festival Valladolid Jazz El músico vallisoletano José Luis Gutiérrez, coordinador del festival y cartel de uno de los conciertos, junto a la concejala de Cultura yTurismo, Ana Redondo, en la presentación en el Ayuntamiento de Valladolid. Henar Sastre El certamen dará voz a cuatro grupos locales antes y al final de cada concierto, se celebrará cada viernes entre el 8 y el 29 de noviembre y las entradas costarán 11 euros JESÚS BOMBÍN Valladolid Lunes, 21 octubre 2019, 12:55

El trompetista holandés Paul Van Kemenade y su conjunto Classic Quintet encabezan el cartel de la XIV edición del Festival Valladolid Jazz, que cada viernes de noviembre, desde el 8 hasta el 29, ofrecerá en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) los conciertos de Andrea Motis, José Luis Gutiérrez, Ximo Tébar y Nora Lur.

El saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez, coordinador de este certamen y protagonista de uno de los conciertos, ha presentado las actuaciones de este festival, que abrirá el 8 de noviembre la trompetista y cantante barcelonesa Andrea Motis. «En ella se fijó en el año 2012 Quincy Jones invitándola a compartir escenario y desde entonces sigue deslumbrando este fenómeno del jazz español, con llenos en las salas donde toca», destacó.

La segunda cita la protagonizará el día 15 el propio José Luis Gutiérrez, divulgador del jazz, explorador de sonoridades, inventor de instrumentos y referencia musical en numerosos festivales. Tocará junto a Marco Niemietz y Lar Legido en un concierto que dará el relevo al guitarrista Ximo Tébar el día 22 con la presentación de su disco 'Son Mediterráneo'. El músico valenciano, «nuestro guitarrista de jazz más internacional», ha grabado junto a músicos como Lou Donaldson, Joe Lovano, Louie Bellson o Tom Harrell.

El domingo 24 de noviembre el LAVA dará cabida al concierto 'Jazz for children' a cargo de Nora Lur, un repertorio pensado para público familiar en el que la artista repasará temas de películas de animación como 'Frozen', 'Gru' o 'Aladin' junto a otras composiciones en las que fusiona temas de jazz con motivos de videojuegos como Mario Bros.

La nota internacional la pondrá en el cierre del festival el saxofonista, compositor y productor musical Paul Van Kemenade con su quinteto de músicos el 29 de noviembre. Galardonado con un premio Boy Edgar Prijs, el más importante a los músicos de jazz en los Países Bajos, fundó su banda en 1989 y ha publicado más de una docena de discos.

Las entradas para los conciertos tienen un precio de 11 euros por actuación y el abono cuesta 36 euros, en tanto el concierto para familias valdrá 5,50 euros. Todos ellos podrán adquirirse desde el 22 de octubre en taquilla y en el portal www.vayaentradas.com

Otra de las novedades del festival es la creación de un espacio en el que varios músicos locales presentarán sus creaciones en dos pases, antes y al término de cada uno de los conciertos. Arnela trío (8 de noviembre), José Luis Kaele (15 de noviembre), Julio García 'Grupo' (22 de noviembre) y Three for The Road (29 de noviembre) forman parte de esta oferta musical con acceso libre hasta completar el aforo.

«Tan importante como descubrir nuevos talentos es reconocer la labor de nuestros músicos de la ciudad», comentó la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo.