Alvaro Urquijo, cantante: «Los Secretos nunca hemos tenido fans» Álvaro Urquijo, cantante de Los Secretos, durante un concierto en Madrid. / Kiko Huesca-Efe El conjunto musical visita Valladolid en su gira de 40º aniversario, 'Una vida a tu lado' SAMUEL REGUEIRA Valladolid Jueves, 18 octubre 2018, 08:32

Con un mayor plantel de técnicos, de equipo instrumental y, asegura Álvaro Urquijo, de calidad, ha emprendido Los Secretos una gira por todo el territorio nacional a modo de celebración de su cuarenta cumpleaños. La primera aparición en radio en las navidades del 78, fruto de su primera maqueta, marca la sonada efeméride para los artífices de 'Déjame', 'Pero a tu lado' o 'Agárrate a mí, María', que visitan Valladolid con 'Una vida a tu lado' el próximo viernes, 19 de octubre, a las 22.30 horas en el LAVA.

-¿Participan Los Secretos de este 'revival' cultural en torno a la década de los 80?

-Considero que hay un cierto espíritu nostálgico con la iconografía antigua, e incluso nuevas bandas que tocan hoy tienen algo de humillo ochentero, hasta hay series muy famosas de televisión que se mueven en torno a iconos como 'Los Goonies' o 'ET'. Pero nosotros siempre hemos ido por un lado diferente al de Carlos Berlanga u Olvido Gara, para lo bueno y lo malo: hemos sufrido no estar nunca en la cresta de la ola pero se ha seguido hablando de nosotros a lo largo de los años. Es mi sensación, pero si alguien piensa en nosotros al evocar los ochenta sería un piropazo.

-¿Cómo se mantiene, entonces, esa química con el público?

-Nuestro gancho con la gente ha sido crear canciones donde la melodía iba acorde con la letra; que si tiene algo que llega, les gusta y no saben por qué. Tenemos un pie puesto en lo que queremos hacer y otro en lo que a la gente le gusta, hemos tenido esa suerte. Nuestro público mayoritario tiene menos de 40 años, son veinteañeros o treintañeros, personas que han escuchado nuestra música y se han convertido en seguidores, porque fans nunca hemos tenido ni hemos sido número uno de nada: hemos pasado de década en década cabalgando, sencillamente, en nuestra música.

-¿Conviene adaptar las letras a los nuevos tiempos?

-Con lo de OT se ha exagerado una cosa que no tiene mayor importancia. Si se usa una obra para un programa de la televisión pública, hay que elegirla con cuidado. Y que no la cambien; con cantar otra que no sea esa, vale. Pero que se respete la originalidad y que no se entre en polémica, todo el mundo estará de acuerdo con que en el momento actual se necesita que haya una cierta normalización, y que se entienda que se hizo aquello con otra intención, sin pensar en los valores de hoy.