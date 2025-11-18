Alan Parsons y Burning se suman a Deep Purple en Músicos en la Naturaleza Las entradas del festival, que se celebrará el 4 de julio en Hoyos del Espino, salen este jueves a la venta al precio de 65 euros más gastos de gestión

El polifacético artista británico Alan Parsons, autor de himnos como 'Eye in the Sky', y la mítica banda madrileña Burning, responsable de temas como 'Qué hace una chica como tú en un sitio como este', completarán el cartel de Músicos en la Naturaleza en su 19 edición. Ellos se sumarán a Deep Purple, que fueron confirmados hace unas semanas como cabeza de cartel, para una cita que se celebrará en el paraje abulense de Mesegosillo, en Hoyos del Espino, el próximo 4 de julio, y las entradas saldrán a la venta el mediodía de este mismo jueves, 20 de noviembre, en el portal www.mngredos.com, con un precio de lanzamiento de 65 euros más gastos de gestión (6 euros menos que en la edición precedente).

Así lo confirmó ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aplaudió la configuración de lo que considera «un cartel muy potente» y «equilibrado», que situó entre sus «favoritos» a título personal desde la puesta en marcha del festival, ya que contará con «dos estrellas internacionales de primerísimo nivel que harán las delicias de los asistentes», señaló en declaracoines recogidas por la Agencia Ical.

Así, se refirió a Deep Purple, que ya actuó en el festival en 2013, como una banda que «es parte de la historia de la música del heavy metal y rock duro», a la que ahora se suma «el rock conceptual de Alan Parsons, que nos llenó la vida de música en los 80.»Es como un hombre del renacimiento, músico, productor, ingeniero de sonido… que llegará renovado a Gredos con su proyecto Alan Parsons Live Projec».

Ttambién subrayó que Burning representa «el rock más puro español», que con integrantes como Johnny Cifuentes «sigue igual de fuerte y vivo que entonces. Cuestionado sobre las recientes declaraciones de Ian Gillan, el vocalista de Deep Purple, que hace apenas dos días reconoció haber perdido el 70% de la visión, con lo que la banda puede estar afrontando una de sus últimas giras en vivo, Suárez-Quiñones deseó que «siga con su carrera musical y logre conservar la visión», si bien reconoció que esa realidad «casi le da más valor a la próxima actuación del grupo en Gredos».Entre las tres formaciones llevan despachados más de 200 millones de discos en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 190.000 personas han podido disfrutar de buena música en la Sierra de Gredos, generando un impacto económico en la zona en torno a los 30 millones de euros.

Músicos en la Naturaleza viene desarrollándose desde 2006 y ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Bryan Adams, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O'Riordan, Rod Stewart, Texas o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral o Nacha Pop, entre otros artistas.