Academia de ladrones Joey Gaydos Jr. (i) con Jack Black. / Efe Detienen a Joey Gaydos Jr., el joven guitarrista de 'Escuela de rock', hasta en cuatro ocasiones por robar instrumentos y amplificadores IKER CORTÉS Madrid Domingo, 10 marzo 2019, 22:16

Joey Gaydos Jr. era, sin lugar a dudas, el pipiolo que más destacaba entre el joven reparto que configuraba las filas de 'Escuela de rock' (2003). Es lo que tienen los guitarras solistas, que a menudo acaparan toda la atención. La cinta de Richard Linklater, con abundante música grabada en directo y sin trampa ni cartón, ponía el foco en Dewey Finn (Jack Black), el guitarrista de una banda llamada No Vacancy que acaba expulsado de su grupo. Acuciado por problemas de dinero, Dewey responde a una llamada de una escuela privada que va dirigida a su compañero de piso. Al parecer, necesitan un profesor sustituto así que, ni corto ni perezoso, se planta allí. Ya en clase descubre a un grupo de talentosos alumnos con unas sorprendentes habilidades para la música. Su misión será montar una formación para competir en la batalla de bandas.

Entre aquellos muchachos estaba Zack 'Zack Attack' Mooneyham, un virtuoso guitarrista de diez años al que daba vida Gaydos en la que ha sido su única película hasta la fecha. El joven, que cuenta ahora con 27 años, ha vuelto a acaparar la atención mediática, dieciséis años después de la película que lo hizo famoso. Pero esta vez por las razones equivocadas: se enfrenta a varios cargos de delitos graves por robo y hurto mayor en Florida por haber sustraído varias guitarras y amplificadores. En concreto, el muchacho fue detenido hasta en cuatro ocasiones durante las últimas seis semanas, según recoge el portal TMZ.

A Gaydos le sorprendieron intentando vender una Epiphone Prohecy Les Paul azul de 800 dólares, una Fender Stratocaster negra de 699, una Gibson Les Paul Gold Top de 1.900 (alrededor de 3.000 euros). Pero, ¿cómo lograba hacerse con el material? El músico entraba en distintas tiendas de instrumentos y pedía probar algunas guitarras. Después de dejar boquiabierto a más de uno con su habilidad, esperaba a un descuido de los empleados para salir con las guitarras en mano y sin pasar por caja. Posteriormente el músico trataba de deshacerse de ellas a través de varias casas de empeño.

Cuenta la Policía que, al ser detenido, el guitarrista confesó el robo del material y argumentó que lo había sustraído por problemas con las drogas, si bien en el juicio y ante el tribunal se declaró inocente de los cargos por robo, según señala la revista musical New Musical Express. Días más tarde, TMZ desveló también que dos de los amplificadores que había empeñado el músico pertenecían a su padre. Según señaló el portal, el progenitor había contado a los policías que Gaydos era adicto a la heroína y que le había confesado que había logrado más 2.000 dólares por los aparatos.

El joven, que empuñó su primera guitarra con tan solo tres años, pero no empezó a tomárselo en serio hasta que cumplió los ocho, no abandonó el mundo de la música tras el éxito del filme. No en vano al año siguiente publicó un disco en solitario y en 2006 lanzó 'On Display', junto a su banda, la Joey Gaydos Group. Además, en 2013, se le pudo ver sobre el escenario y con la maestría de antaño con los dedos en la reunión musical que celebró el reparto con motivo del décimo aniversario de la película.