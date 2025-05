La marca Velilla rinde homenaje a los trabajadores esenciales con una exposición única, bajo el cielo de Madrid

El Norte Martes, 6 de mayo 2025, 16:54 Comenta Compartir

Tras el apagón que nos dejó sin luz a buena parte del país, ha quedado patente que hay profesiones que merecen ser homenajeadas, ya que sostienen lo esencial de nuestra sociedad. Con motivo del Día del Trabajador, Velilla -firma española líder en vestuario laboral, con 75 años de trayectoria- ha inaugurado la exposición «Historias detrás del uniforme», un tributo visual y emocional a los profesionales de sectores imprescindibles como sanidad, logística, industria alimentaria o infraestructuras. La muestra, que se puede visitar del 29 de abril al 5 de mayo en la explanada de Nuevos Ministerios, ofrece una experiencia inmersiva abierta al público de forma gratuita y a pie de calle, bajo el cielo abierto de Madrid.

En España, más de siete millones de profesionales comienzan su jornada poniéndose un uniforme, según el Ministerio de Trabajo. Para poner en valor ese gesto diario cargado de vocación, la firma española, que celebra este año 75 años de trayectoria como referente en vestuario técnico laboral, ha querido rendir homenaje a quienes cada día se visten no solo para trabajar, sino para cumplir una vocación. Para ello, ha elegido a cinco embajadores que representan con autenticidad y orgullo a sectores fundamentales: el chef Javi Estévez, el médico y anestesista David Callejo, la arquitecta Laura Baquero, el apicultor Jesús Manzano y las expertas en reformas y creadoras de contenido Lidia y Leonor, de Reinas de la Obra.

El uniforme como símbolo: seguridad, identidad y pertenencia

En un contexto donde la imagen comunica tanto como las palabras, el uniforme profesional ha dejado de ser una simple prenda para convertirse en una extensión del trabajador. Viste compromiso, proyecta confianza, refuerza la autoestima y, en muchos casos, salva vidas. Velilla ha querido dar voz a quienes cada día se visten para construir, curar, servir o innovar.

«Nuestra labor es vestir a los trabajadores con prendas que no solo cumplan con las máximas exigencias técnicas, sino que acompañen su vocación y cuiden de su bienestar», afirma Enrique Fernández Allén, director general de Velilla Group.

«Historias detrás del uniforme» pone en valor el papel esencial del vestuario laboral como herramienta de identidad, pertenencia y seguridad. Los uniformes que se presentan no solo cumplen con las normativas más exigentes, sino que están diseñados para acompañar a los profesionales en condiciones reales de trabajo, con tejidos ergonómicos, transpirables y resistentes al uso intensivo.

«Esta exposición no habla solo de ropa. Habla de orgullo, de esfuerzo, de humanidad. Porque detrás de cada uniforme, hay una historia que merece ser contada», afirma Fernández Allén.

Bajo cada uniforme, una historia única

El uniforme es una herramienta que genera confianza y proyecta profesionalismo. Con esta iniciativa la marca Velilla propone detenerse en lo que muchas veces pasa desapercibido: las historias personales que comienzan justo cuando alguien se pone su uniforme. Todo ello queda plasmado en este tributo a ellos través de imágenes, testimonios, contenido audiovisual y diez uniformes representativos de la marca Velilla, pensados para visibilizar la ergonomía, durabilidad, seguridad y adaptabilidad que exige el vestuario profesional.

Esta exposición reúne cinco testimonios auténticos, representativos de los sectores fundamentales del vestuario laboral: sanidad, hostelería, construcción, industria e industria alimentaria. Cada uno de ellos narra cómo una prenda puede transformarse en símbolo, herramienta y segunda piel.

Entre los protagonistas destaca la historia de Javi Estévez, chef al frente de La Tasquería, restaurante madrileño galardonado con una estrella Michelin. Cada día, al colocarse su chaquetilla blanca, sabe que comienza algo más que una jornada de cocina: «Ponerse la chaquetilla supone una gran responsabilidad. No solo con los clientes, también con el equipo. Simboliza esfuerzo, compromiso y respeto por el oficio», explica.

En otro escenario totalmente distinto, David Callejo, anestesista pediátrico en el Hospital Gregorio Marañón. Su labor, silenciosa y meticulosa, tiene el poder de cambiar una vida. «El uniforme transmite seguridad tanto al paciente como al profesional. Para mí, vestirme para operar es un momento de introspección. Me ayuda a centrarme en lo que realmente importa: el bienestar del niño que espera en la camilla», relata Callejo. Su bata y pijama quirúrgico, tratados con materiales antibacterianos y diseñados para la comodidad en largas horas de trabajo, se convierten así en una especie de escudo emocional y técnico.

En el sector de la construcción, Laura Baquero, arquitecta y fundadora de Ella Construye, representa una nueva generación de mujeres que desafían estereotipos con casco y chaleco reflectante. Su historia es la de quien transforma el espacio urbano con mirada inclusiva y mirada técnica. «Cuando me pongo el uniforme me siento parte de un colectivo que crea lugares para vivir. Pero también sé que, como mujer en obra, necesito un uniforme que se adapte a mi cuerpo, me proteja y me represente», asegura. Su atuendo de alta visibilidad no solo garantiza seguridad, también simboliza visibilidad en un sector históricamente masculino.

La conexión con la naturaleza llega de la mano de Jesús Manzano, fundador de Ecocolmena, quien vive entre colmenas y abejas. Su uniforme blanco, transpirable y respetuoso con el entorno no es casual: está diseñado para evitar alterar el equilibrio de las colmenas y protegerlo ante posibles picaduras. «Vestirme de apicultor es dejar atrás lo digital y conectar con algo más esencial. El uniforme no es solo protección, también representa respeto por los ritmos de la naturaleza y por las abejas, que sostienen el ecosistema», dice Manzano. Su vestimenta es tan funcional como simbólica: una herramienta que le permite cuidar sin invadir.

Y en un plano más urbano, están Lidia Pérez Cabello y Leonor Moreno Cabello, conocidas como Reinas de la Obra en redes sociales. Estas primas han conquistado TikTok con sus vídeos de reformas, electricidad y bricolaje. Su uniforme técnico no es solo práctico: también es un símbolo de orgullo y estilo. «Cada vez que nos lo ponemos, nos transformamos. Nos hace sentir fuertes, profesionales y guapas. Nos da confianza para enseñar lo que sabemos hacer y, además, para mostrarlo con naturalidad y humor», cuentan. Los pantalones blancos de Velilla que lucen en sus vídeos se han convertido en parte de su identidad visual y de marca personal.