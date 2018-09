Versos para reír, llorar y provocar El escritor Javier García, en su bibliotec</p><p>a. / El Norte Javier García desmiga las frases hechas, sorprende con metáforas surrealistas e inquieta a los lectores jóvenes con su libro 'Mi vida es un poema' VICTORIA M. NIÑO Lunes, 24 septiembre 2018, 12:32

El título apela a dos frases hechas: 'Tienes la cara como un poema' y 'mi vida es una novela'. A Javier García le gusta jugar con las palabras, las que tienen compromiso con otras y las que están por emparejar, por eso ha bautizado su último libro 'Mi vida es un poema', que SM ha dirigido al público juvenil con las ilustraciones de María Herreros.

Javier García (Valladolid, 1965) da clases de Teoría de Literatura en la Universidad de Oviedo y en cuanto puede, escapa a la praxis, a escribir la suya propia. En este caso ha tomado forma de poemas, pero sin vestigio alguno «del maltrato lírico-cursi» al que se ha visto sometida la poesía, sino más bien una «parrilla de una plataforma digital, en la que entras lees un poco, cambias de canal, te enganchas a otro poema». La pluralidad de casi todo es una cuestión constante para este profesor. «Quería que fuera un mosaico de la experiencia humana, del ocio y del trabajo, de distintas generaciones, de arte y televisión. En un mismo día pasamos de pensamientos de tremenda profundidad a experiencias mucho menos intensas. Por eso la variedad de géneros y formas», explica el narrador de 'Un pingüino en Gulpiyuri' (Oxford University Press).

La citada parrilla tiene documentales de naturaleza ('La exagerada prueba de amor' o 'Egosurfing'), confesiones ('El novio raro de Charo' tiene «pupilas gustativas»), imprescindibles 'anuncios por palabras' («Funeraria Fernandeath, atendemos también en inglés»), 'realities shows', un canal de histeria/historia, teletrabajo, telenovelas de siesta, reposiciones ('Verano Azul', 'Mazinger Z'), 'putreficción' ('The Wok in dead'), hasta cursos de idiomas acelerados (aprenda español en 21 palabras) y capturas de pantalla.

Docente universitario, padre de adolescente y visitador asiduo de institutos, Javier destierra la nostalgia de los adultos. «No hay nada que más me moleste que cuando se dice 'en mis tiempos'. Estos son mis tiempos y vivo esta realidad desde otra posición. Mis poemas no son los de alguien que se quiere meter en la cabeza de un joven. Pero sí me gustaría que sintieran que pueden compartir un espacio de reflexión, de vivir la experiencia de la poesía y de provocar efectos de todo tipo. Me gusta 'provocar'».

La educación sentimental

Tampoco quiere calzar a los lectores con sus mocasines. «La nueva educación sentimental, lo que configura la manera de mirar el mundo de estos jóvenes, no creo que pase por la literatura tal y como nosotros la entendíamos. No pasa nada. Cuando dentro de muchos años se mire qué formatos, géneros o experiencias estéticas definían nuestras actualidad de hoy, tal vez no se mire a los libros solo, sino a otros muchos géneros. De lo que viene por estas nuevas vías digitales, me molesta la repetición, la falta de originalidad, que no se enfrenten a cosas más complejas, que se unifique mucho y no se presenten otras muchas posibilidades y que termine siendo doctrina ideológicamente perversa lo que queda. Quiero que la densidad de los poemas y las sensaciones muestren las búsquedas y las contradicciones de la vida y que cada uno elija lo que pueda y como pueda».

El también autor de 'La mano izquierda es la que mata' (Trea) se considera deudor de una tradición. En su poesía pesa Gil de Biedma (al que le enmienda el verso, «que la vida iba en serie/ uno lo empieza a descubrir muy pronto»), Sor Juana Inés de la Cruz, Quevedo, «me siento a hombros de gigantes», asegura. Pero no solo de intensidad vive el poeta, «es que la vida también se puede resumir en series: las mías serían 'Verano azul', 'Twin Peaks', 'Breaking bad'». Javier García alterna una de reflexión filosófica y una de frescura lúdica. «Puede haber poesía en una carta de recomendación o en un anuncio. La poesía tiene su lado coloquial.Si quiero hablar de Ulises, por ejemplo, no me interesa su condición mitológica. Prefiero preguntarme por un Ulises García, de barrio, que está con su videojuego. Me gusta pensar en las dobles realidades, en relaciones intergeneracionales y verlas desde los dos lados porque al otros lado también hay una razón».

La linealidad previsible va poco con este escudriñador de la expresión diaria y doméstica. Por eso también ha imaginado finales distintos a personajes históricos en el poema 'Qué sucedería si el día señalado...': «Fleming tiene un flemón. María Antonieta pierde la cabeza por amor. Cervantes después pone la lavadora. Darwin evoluciona como un pokemon. Newton se come una manzana y sigue con la siesta....». «Doy vueltas a esas cosas, la ruptura de la linealidad, el contar como creemos que ha sucedido, y aún más en esta época en que todo se fía a ver quién gana el relato. No debemos dejar que nos ganen el relato, si nos lo ganan estamos perdidos. Quiero poner un granito minúsculo construyendo mi relato pequeño pero propio».

Filólogo y escritor, en ambas facetas observa que «todos los días estrujamos el lenguaje de mil maneras. El lenguaje tiene posibilidades infinitas y uno, de vez en cuando, tiene la suerte de dar con la tecla para que una frase hecha pierda su sentido y gane otros. Ese es el camino de la poesía, aunque en muchas ocasiones ha sido maltratada porque se ha quedado en el ámbito líricamente cursi sin que sirva para decir las cosas de todos los días. Cada poema debe usar el recurso que le vaya mejor; a veces es lenguaje coloquial, a veces desmigar frases hechas, una metáfora surrealista que exija atención de los lectores.Este es un libro exigente con los lectores. Les hace pensar. A la poesía le pido inteligencia y emoción».

Aunque no sabe escribir «para un público determinado», estos poemas recibieron el beneplácito del público con el que la editorial testó sus posibilidades. Y junto a los textos, la puesta en escena de SM y de la ilustradora María Herreros, lo que convierte a este 'Mi vida es un poema' en un objeto-libro, también.