Manifestación estudiantil por el cierre de la Universidad de Valladolid en 1974. Archivo Municipal

La Valladolid que nunca fue 'Fachadolid'

El historiador Enrique Berzal presenta 'Forjadores de libertad', un ensayo sobre las resistencias de la ciudad al franquismo

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:56

Comenta

Con 'Forjadores de libertad: Valladolid, 1960-1975'. Enrique Berzal prorroga una tesis ya presente en 'Vallisoletanos contra Franco', y que consta de dos partes. Por ... un lado, que la historia local ofrece una clave imprescindible para comprender la Transición. Por otro, que el humor de la sociedad local tiene mucho más de antifranquista de lo que desprende la estereotipada etiqueta de 'Fachadolid' en una riqueza de ideologías progresistas o conservadoras pero con fuerte espíritu democrático. Así lo demuestra este libro, que el catedrático y colaborador de El Norte de Castilla presenta este miércoles 10 en el Círculo de Recreo junto a la catedrática de Derecho Internacional. Ana Manero, y el columnista José F. Peláez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

