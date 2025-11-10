El Umbral «más cercano, vulnerable y sincero» pasa consulta: dos libros rescatan 35 años de artículos para una revista médica

Si le hacemos caso, si tomamos por buenos sus recuerdos, podríamos decir que Francisco Umbral (1932-2007) se asomó por primera vez, con 5 años, ... a esa puerta abierta que es la imaginación, al desierto del folio en blanco, a la tormenta de granizo que desata toda máquina de escribir. «Ataviado con una bata de mi abuela, me sentaba en una consola de casa, delante de un gran espejo inclinado, a escribir o hacer como que escribía. Jugaba a eso como otros niños juegan a fogoneros y pieles rojas». Por el simple placer, decía, de verse ante el espejo escribir. De sentirse escritor.

Lo contaba, en 1982, en un artículo para la revista 'Jano', una de las muchas publicaciones en las que dejó su rastro de columnas y metáforas. Ahora, la editorial Renacimiento, ha reunido un buen puñado de esos textos en dos volúmenes. 'Yo, Umbral' es el primero. 'El corazón y la luna', el segundo. O viceversa. En todo caso, dos libros (con idéntica foto de portada) que recuperan algunos de los artefactos que Umbral dejó en un escaparate atípico, alejado de los periódicos diarios ('El Norte de Castilla', 'El Mundo', 'El País') y los semanarios ('Tiempo', 'Interviú') que le dieron relumbrón.

'El corazón y la luna' y 'Yo, Umbral' Francisco Umbral.

Renacimiento 312 y 346 páginas. 19,90 euros cada uno.

'Jano, medicina y humanidades' fue una revista (bajo suscripción) dirigida de forma prioritaria a los médicos y profesionales del mundo de la salud, «que recibían casi cada semana en sus buzones un ejemplar de más de cien páginas a todo color con información puramente sanitaria y otra dedicada a distintas disciplinas humanísticas», como recuerda Álex Prada en la nota preliminar de este trabajo. Umbral tuvo una parcelita en sus páginas desde 1971 hasta meses antes de la muerte del escritor. Fueron 35 años de colaboración en una publicación que hoy no es fácil encontrar. «Solo se encuentra disponible (faltan muchos números) en Madrid, en la Biblioteca del Colegio de Médicos y en la Hemeroteca Municipal». Ni siquiera los fondos de la Fundación Francisco Umbral, explican dede la editorial, cuentan con todos los artículos registrados. Por eso, esta recopilación es un regalo inesperado.

Allí, en esas páginas de una publicación de nicho, pudo «expresar toda la vena lírica que una sociedad mercantilista le tenía vetada al poeta que nunca dejó de ser Francisco Umbral». Lo cuenta Bénédicte de Buron-Brun, una de las responsables de esta antología umbraliana. Prada dice que este es un Umbral «más cercano que nunca, más vulnerable, más sincero, más perspicaz, más solidario», tal vez porque al ser una revista «selectiva», para suscriptores, tenía menos pudor a la hora de «desnudarse». «En esta revista de médico -escribió- me gusta pasarme consulta a mí mismo». «Me gusta hablar como enfermo en una revista de médicos», dijo. «Además de escribir en 'Jano', suelo leerla cuando la recibo. Antes, como era joven, miraba las enfermedades, que esta revista trae muchas, por curiosidad científica. Ahora que soy viejo ya no las miro, por si las tengo yo».

Enfermedades y pasión literaria

Y es verdad que los textos aquí reunidos eluden en cierto modo la rutina de la política y el brillo de la 'jet set' para fijarse en aspectos vinculados con la enfermedad, el cuerpo, la vida casera o la pasión literaria. Lo de la enfermedad es recurrente, al tratarse de una revista médica, y hay recuerdos a sus miedos hospitalarios, provocados por dos graves circunstancias. La primera es el fallecimiento de su hijo Pincho, al que de niño diagnosticaron una leucemia. La segunda es que Umbral estuvo de joven a punto de morir por una alergia a la estreptomicina en su combate contra la tuberculosis. Le ganó la partida a la enfermedad, aunque a costa de perder uno de los oídos.

En todo caso, Umbral alimenta aquí de nuevo ese género por el que será recordado más allá de sus novelas (que las tuvo, y buenas, como 'Mortal y rosa', de la que se cumple ahora medio siglo de su publicación). El propio escritor lo reconoce en 'Los cuentos' (escrito en 1977), donde ese ser de lejanías que siempre se consideró Umbral se reconoce como escritor de distancias cortas. «El artículo, la glosa, el relato corto, la estampa, la impresión, la prosa lírica. Creo que esos géneros, por breves, son más densos, tienen más espesor, más clima».

Algunos de los textos reunidos en estos dos volúmenes, sin embargo, no sonarán del todo extraños a los seguidores de Umbral, ya que el escritor los utilizó como inspiración o armazón para otras obras suyas, como 'Mis paraísos artificiales'. Era una forma, seguro, de rentabilizar la escritura y hacerla llegar a más gente, sobre todo si tenemos en cuenta, como Umbral escribió en 'Hacer un artículo' (texto de 1976 que abre uno de estas recopilaciones), que «para hacer un buen artículo hay que sacrificar un soneto, un ensayo y una noticia».

En esta colección de sonetos, ensayos y noticias que en realidad no lo son, no faltan los guiños a Valladolid, ciudad donde pasó varios años de su juventud y donde, sin duda, se fraguó su devenir literario. «Si Valladolid es la madre, Madrid es la literatura. Son mis dos ciudades literarias, aunque haya estado en casi todas las del mundo (menos en el campo) y que sólo me han sugerido periodismo», recogía en 'Memoria y fábula', artículo de 1990. Y de sus inicios periodísticos, recuerda su paso por la redacción de El Norte: «Empecé dando las cotizaciones del mercado de granos en 'El Norte de Castilla' de Miguel Delibes».

Hay menciones, por ejemplo, al Hostal Florido, establecimiento que (con 110 habitaciones) permaneció abierto, en el número 7 de María de Molina, desde 1944 a 1973. «Era un hotel donde nos reuníamos las tardes de los domingos unos cuantos amigos pobres y soñadores. Tomábamos una cosa puede que se llamase masagrán y que tenía café, coñac, azúcar y más porquerías». A esa tertulia acudían Javier Pérez Pellón («rico de Valladolid, el más informado, el más vívido, el que nos traía de Francia libros impensables»), Pedro González Collado («dibujante y pianista, romántico hasta el nudo de la corbata») y José Jiménez Lozano («nos descubrió a Kierkegaard, a Camus, a Guardini, a Maritain, a Teilhard de Chardin a Rilke»).

Estos dos libros ahora editados por Renacimiento son, en fin, una oportunidad para rescatar y descubrir parte de la obra periodística más escondida de Umbral.