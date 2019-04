Un quinteto tras la música de Nueva York

Un paseo por la música que identifica los barrios de Nueva York guiados por un quinteto de niños, ese es el marco de 'Los semifusos', álbum de Yvette Delhom y Cinta Arribas que editado por A fin de cuentos llega esta semana a las librerías.

Los jóvenes músicos han perdido a un miembro del quinteto, Berto, y le buscan la Gran Manzana. En esa tarea descubren el hip-hop en el Bronx, el jazz en Harlem, la clásica en el Carnegie Hall, el Broadway de los musicales o los ritmos latinos en el desfile de la Quinta Avenida. Yvette es, además de la autora literaria un personaje, una 'voz en off'. «Cuento un poco de la historia de la música, los distintos géneros. El álbum tienen una parte de ficción y una explicación tras cada capítulo», dice esta valenciana que triunfó con sus alumnos de Secundaria con una revista de música en la que les implicó. «Esa revista llegó a manos de la editora de A fin de cuentos y me propuso este proyecto», cuenta la autora de una metodología de enseñanza musical integral de los tres meses a los siete años (Batucado). «El cuento está dirigido a lectores a partir de 6 años, pues tiene bastante información. Es un material que puede dar juego en la biblioteca y en la clase también».

Por su parte, la ilustradora vallisoletana se ha centrado en los personajes. «Tenían que ser niños con una identidad muy marcada y diferenciada. Por ejemplo Mia es una niña vegetariana que toca la batería, Justin es un niño negro trompetista que lleva audífono, Amira es árabe. El libro incide en la diversidad. Otro personaje importante que para mí era nuevo es la ciudad, Nueva York. Habitualmente no trabajo los edificios, el paisaje. Aquí he tenido que documentarme mucho para dejar traslucir la historia de cada barrio», explica la autora de 'I hate everyone' o 'Gloria Fuertes, pequeña y grande'.

Otra novedad para Arribas ha sido dibujar el personaje de la autora, « Yvette me envió muchas fotos, lo difícil de pintar a alguien es llevártelo a tu estilo». Aunque la portada es un claro guiño a Los Beatles, es Nueva York el lugar de las aventuras de 'Los semifusos' que serán presentados por Delhom en varias ciudades y que tienes muchas posibilidades de ser trasladados a otras lenguas.