El psiquiatra Fernando Colina, Premio Trayectoria Artística de la Diputación de Valladolid El jurado destaca por unanimidad su «carrera excepcional como ensayista, escritor, columnista, conferenciante y editor, cuya obra ha enriquecido el patrimonio cultural de Valladolid»

La Diputación de Valladolid ha concedido el Premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid, en su edición de 2025, a Fernando Colina Pérez, psiquiatra, ensayista, escritor y cronista. En su fallo, el jurado ha decidido por unanimidad otorgarle el premio «por su carrera excepcional como ensayista, escritor, columnista, conferenciante y editor, cuya obra ha enriquecido el patrimonio cultural de Valladolid y ha contribuido al desarrollo literario universal». De Colina, colaborador de El Norte de Castilla en la sección de Opinión, destaca también que su labor en Cuatro Ediciones, sus publicaciones innovadoras, sus reconocimientos en el ámbito de la psiquiatría crítica y su compromiso con la difusión de la memoria cultural vallisoletana «lo convierten en un candidato idóneo para este galardón, que celebra su excelencia intelectual y su impacto en la comunidad». 'La belleza de los locos' es uno de los últimos libros de Colina, que publicado títulos como 'La verdadera mentira', 'Deseo sobre deseo' o 'Huecos y recovecos', entre otros.

El jurado, presidido por la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa, ha estado integrado por Antonio Sáez Aguado, Francisco Alcántara Martínez, Antonio García Encinas y Paz Malfaz, jefa del Servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid, que actuó como secretaria.

Vallisoletano de nacimiento, Fernando Colina, es uno de los psiquiatras más reconocidos del país y una figura clave en la modernización de la salud mental en la provincia. Dirigió durante casi dos décadas el antiguo Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián -hoy convertido por la Diputación de Valladolid en un centro asistencial para personas mayores- etapa en la que impulsó una atención más humana y acorde con la reforma psiquiátrica.

Tras el cierre del psiquiátrico, continuó su labor como jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega, compaginando su actividad clínica con una intensa faceta como ensayista y docente. Su trayectoria lo sitúa como un referente nacional en el pensamiento crítico y humanista dentro de la psiquiatría.

Patrimonio de la provincia

Creado en el año 2006, el premio Trayectoria Artística Provincia de Valladolid tiene por objeto distinguir y resaltar el trabajo de aquellas personas, grupos e instituciones vinculadas a la provincia cuya labor u obra de creación artística haya contribuido a enriquecer y ensanchar el patrimonio cultural.

La Diputación de Valladolid ha concedido este premio en anteriores ediciones a Ana Jiménez (2006), Pedro Zuloaga (2007), Félix Cuadrado Lomas (2008), Godofredo Garabito Gregorio (2010), Roberto Domínguez (2011), la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción (2013), el grupo Candeal (2015), Ángel Marcos (2017) y Antonio Sánchez del Barrio (2019), Jesús Urrea (2021) y Diego Fernández Magdaleno (2023). El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entregará el galardón a en un acto institucional que se celebrará próximamente.