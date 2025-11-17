«Lo peor que puedes hacer frente al bullying es permanecer en silencio»

Celia Martínez Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

El Teatro Calderón de Valladolid acoge mañana martes, a partir de las 11:30 horas, un encuentro entre alumnos de la capital y el escritor Eloy Moreno, un evento organizado por El Norte de Castilla y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Será una cita especial para los alumnos de 2º y 3º de la ESO, 680 en total, que tendrán la oportunidad de dialogar con el autor de la obra 'Invisible', uno de los libros más leídos y comentados entre el público joven por su sensibilidad a la hora de abordar el acoso escolar, la empatía y la mirada de quienes callan.

Este encuentro estará moderado por el docente y comunicador Nacho Gago, recientemente reconocido como mejor profesor de Secundaria de España en el 2024, cuya presencia aportará una mirada educativa a una conversación que promete ser tan profunda como cercana.

El diálogo permitirá repasar la trayectoria del escritor desde sus inicios, cuando comenzó a vender sus libros en la calle, hasta su consolidación como uno de los autores más leídos de la literatura española contemporánea. Además, se abordará su bibliografía desde el libro 'El bolígrafo de gel verde' hasta sus títulos más recientes, ofreciendo una panorámica del crecimiento personal y literario del autor, así como una evolución de temas que han marcado sus obras.

Así, Eloy Moreno asegura que lo que más le gusta de estos encuentros es poder hablar con los alumnos directamente. Aunque sea su primera vez en Valladolid haciendo un acto de este tipo, Moreno adelanta que afronta la cita «con ilusión», ya que se imagina un encuentro «muy emotivo» debido a que en este tipo de diálogos «siempre surgen temas muy personales y conversaciones muy sinceras con todos los alumnos».

Sobre su estilo literario, el autor explica que busca conectar con los jóvenes desde la cercanía, ya que considera que el lenguaje de sus obras es «muy normal y cotidiano», a lo que añade que «no hace falta un diccionario para leerlo, eso ayuda a que llegue directamente tanto a jóvenes como a adultos».

Al ser un encuentro con alumnos de 2º y 3º de la ESO, Moreno considera que la obra de la que más se va a hablar es de 'Invisible' –publicada en el año 2018–, que parte de una historia real basada en una amiga del propio escritor, una herida que le hizo comprender la profundidad de dolor que deja el acoso escolar: «Una persona cercana me contó lo que le había ocurrido de pequeña, algo que no había compartido en muchas ocasiones. Me lo contaba llorando y habían pasado más de 25 años», recuerda. En ese momento, asegura haberse dado cuenta de que este no es un tema «solamente de niños» sino que «cuando uno es adulto, también lo lleva a las espaldas».

A partir de aquel testimonio, el autor comenzó un proceso de investigación y escucha que dio forma a la novela. En ese proceso habló con psicólogos y con personas que habían estado en el entorno del acoso. De ahí nació una historia que se sostiene sobre casos reales, un mosaico de experiencias que refleja tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de quienes deciden romper el silencio frente al acoso escolar.

Esta obra no solo ha conmovido a miles de adolescentes, sino que también ha servido como herramienta educativa y emocional para profesores y familias. El escritor defiende que depende en el momento en el que leas el libro, este te ayuda de una u otra forma, ya que a su parecer el bullying «sigue siendo un tema tabú».

Concienciar a los testigos

Moreno destaca que el acoso escolar muchas veces «es invisible», aunque «no solo lo sufren algunas personas, sino que otros lo presencian y no intervienen». Según el autor, lo fundamental es concienciar a los testigos para que actúen; muchas personas que han leído su libro 'Invisible' le han confesado que ahora «intentarán mantener los ojos abiertos y denunciar cualquier caso que observen», porque, subraya Moreno, «lo peor que se puede hacer frente al bullying es permanecer en silencio».

Por otro lado, el escritor ha hecho referencia a que, durante su encuentro, cuyo aforo está completo, también se van a tratar temas como la adicción al teléfono móvil y redes sociales «no solo por parte de los adolescentes, sino también los adultos tienen problemas con compartir imágenes y mostrarlo todo sobre tu vida». Para Moreno, esta exposición constante está transformando la forma en la que las personas se relacionan y perciben el mundo, tal y como trata en su libro 'Redes', publicado en el pasado año 2024.

Además, Eloy Moreno también ha dedicado unas palabras a los jóvenes que sueñan con ser escritores y ha desvelado un consejo que repite en cada uno de sus encuentros: «Hay mucha gente a la que le encanta escribir, pero de repente se pone a escribir una novela enorme. Eso es como si el primer día que vas a nadar quisieras cruzar el océano», dice con humor. «Yo recomiendo empezar con cosas pequeñas, relatos cortos de cinco, diez o veinte páginas, así es mucho más fácil y te ayuda a ir terminando lo que empiezas».

La actividad tendrá una duración aproximada de 60 minutos, una oportunidad para que los alumnos conozcan más en profundidad al autor que está detrás de algunos de sus libros imprescindibles.