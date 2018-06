Ben Newman o cómo enganchar a los niños a la ciencia El ilustrador británico Ben Newman. / El Norte El creador de Astro Cat acerca al IV Vilustrado sus dibujos geométricos, de brillantes colores y personajes animales VICTORIA M. NIÑO Valladolid Miércoles, 27 junio 2018, 20:13

Un trabajo eventual como era el de librero convirtió a Ben Newman, que entonces era artista de exposiciones y galerías, en ilustrador. De la observación empírica de los niños, a quienes los libros con demasiada información escrita y poca gráfica repelían, devino su dedicación a álbumes que acercaran la ciencia al público infantil. En su pantalla creció Astro Cat y como lo suyo eran las formas geométricas, los colores brillantes y los personajes animales buscó a su amigo de la infancia, ya físico, el Dominic Walliman para escribir los textos. Aquella colaboración se sustanció en tres títulos: 'El profesor Astro Cat y las fronteras del espacio' (2014), 'La aventura atómica del profesor Astro Cat' (2016) y 'El profesor Astro Cat y el sistema solar' (2018), en español en Barbara Fiore Editora.

Ben Newman es hoy un reconocido ilustrador que continúa haciendo álbumes además de crear imágenes para compañías como la BBC, IBM, la Tate Modern, 'The New Yorker' o Google.

«He ido encontrando mi camino creando estructuras y simplificándolas. Por los álbumes me han llegado otros clientes, parece que les gusta mi estilo pero debo tener cuidado de no repetir, de no mezclar mis ideas y personajes», dice este lector de cómics desde niño al que le gustaría poder dibujar uno algún día.

Sencillez y diversión

Crear imágenes sencillas y divertidas es su meta. Y en torno a esa día articula su taller de ocho horas con los asistentes al IV Vilustrado, en el LAVA. «Trabajaremos sobre el proceso de diseñar una idea y construir una imagen, sobre cómo añadir información y cómo elegir y quitar hasta dejarlo en una ilustración sencilla, clara», explica Ben Newman, quien como buen aficionado a la ciencia, confía sus aciertos a la prueba y error. De hecho con Dominic Walliman ha habido algún álbum en el que texto y dibujos surgían simultáneamente en Vancouver, donde vivía el científico, y en Londres, lugar de residencia de Newman.

El primer libro les llevó dos años y posteriormente han ido reduciendo el tiempo a la mitad. Para el año 2019 está prevista la publicación del cuarto álbum protagonizado por Astro Cat, que justo ha terminado de dibujar hace una semana. Además ha firmado otros tres libros centrados en actividades y experimentos con otro científico.

«Fuera de los álbumes, el texto es cuestión del cliente, no me siento capaz de hacerlo yo», cuenta quien ha empleado su arte en el diseño de portadas de discos, cartelería y anuncios comerciales.