Adolfo García Ortega. Leo
Adolfo García Ortega, escritor

«La mujer, hoy en día, es una clase social en sí misma»

El novelista vallisoletano viaja al campo castellano del XIX en 'Madre mujer muerta' que narra la corta vida de Galia que fallece al dar a luz

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:46

Comenta

A Adolfo García Ortega le gusta cambiar, de Japón al campo castellano, del ensayo a la novela de ambiente decimonónico. 'Madre mujer muerta' (Galaxia Gutenberg) ... parte de un inesperado legado documental que habla de su familia. La reconstrucción literaria le permite trazar un fresco en torno a la maternidad, el fugaz rastro de la ilustración en la Castilla rural del XIX y los héroes silenciados.

