Martín Garzo: «'Las historias de Marta y Fernando' es la novela que más miedo me daría volver a leer» Se cumplen veinte años de la obramás emblemática de Gustavo Martín Garzo, con la que ganó el Premio Nadal y la que le permitió consolidar el salto al panorama literario nacional SAMUEL REGUEIRA Valladolid Domingo, 3 marzo 2019, 14:31

Parecían ser solo una colección de siete historias, costumbristas, mínimas, sobre los primeros años de convivencia de una pareja joven y soñadora, donde el cariño, la pasión y el entusiasmo por la persona amada aún seguían vivos, sin dar paso a la cotidianidad, a la rutina o al aburrimiento que aniquila el romance. Sin embargo, las 'Historias de Marta y Fernando' fueron algo más, mucho más que un Premio Nadal en el año 1999 y el mayor éxito comercial de su autor, Gustavo Martín Garzo: un reflejo en el que, aunque se inspirara en las muy personales vivencias del escritor vallisoletano, se vieron identificadas parejas y parejas en un diagnóstico universal de la ilusión del idilio, como también sucediera el pasado año, sin ir más lejos, a partir de la orfandad inesperada y el sentimiento del desamparo que compartió Manuel Vilas a raíz de la pérdida de su padre en el superventas 'Ordesa'. Veinte años después, Garzo, que abiertamente se niega a volver a leer ninguna de sus obras ya publicadas, confiesa que 'Historias de Marta y Fernando' es la que, al pensar tan solo en la mera idea de volver a abrirla, más le aterra revisitar.

«Le tengo mucho cariño porque, si bien fue 'El lenguaje de las fuentes' la novela que me dio a conocer como escritor, 'Historias de Marta y Fernando' fue la que hizo posible que yo viviera de esto», asegura quien se «hartó», en sentido figurado, de firmar ejemplares para duplas de enamorados sobre su particular crónica de aquellas primeras fases de convivencia, donde los problemas y las contradicciones se veían superadas por la energía del amor correspondido, propia de los inicios de las relaciones sentimentales: «Funcionó mejor entre el público que en la crítica –recuerda– que probablemente lo interpretarían como un cambio demasiado drástico con respecto a mi libro anterior, 'El pequeño heredero', y tal vez pensarían que esto fuese una frivolidad». Achaca a su editora de entonces, Carmen Balcells, el olfato para presentarlo al Nadal. El resto fue historia, el poso de un recuerdo sobre el que el escritor no se atreve, hoy por hoy, a volver: «Ya soy yo lo bastante inseguro como para regresar a cualquiera de mis novelas, y en esta encuentro demasiados temores: quizá que me expuse demasiado a la hora de escribir las vivencias de los personajes o tal vez en el modo de acometerlo».

Martín Garzo con Ana María Matute y Lucía Etxebarria. / Efe

Había sufrido Garzo una lesión en la pierna que le postró en casa durante un mes largo cuando nació el primer relato de Marta y Fernando. Después, otro. Y, después, otro más: «Normalmente los libros los voy descubriendo, pero resultan eventualmente algo unitario: este es más una colección de varias calas», explica. Sí que recuerda con cierta felicidad su proceso de construcción: «Me gustó escribirlo, fui feliz», evoca: «Algunas novelas se crean casi solas, te regalan la sensación de que estás en un terreno querido y que no puedes estar equivocándote demasiado: 'Historias de Marta y Fernando' fue de estos libros».

No se atreve a precisar Gustavo Martín Garzo si una pareja de jóvenes de hoy se sentirían identificados con esa misma fruición e intensidad que aquellos que se veían al leerse hace veinte años: «Han cambiado mucho las cosas… ¿pero tanto?». Ni concede ni cierra la puerta del todo, pese a que en el libro se encuentren algunos de los temas más presentes en las inquietudes socioculturales de la nueva generación, como el acceso a la vivienda por parte de las nuevas generaciones («Cada vez está más difícil, la juventud lo tiene más complicado ahora que antes»), el amor prohibido que experimenta una niña en el colegio por la joven Marta o el acoso tóxico y machista que esta sufre por parte de un antiguo novio, Rafa: «Son actitudes que han estado ahí siempre», pondera Martín Garzo: «Y parece que con ciertos discursos se esté descubriendo el mundo ahora: puede haber alguna distancia entre nuestras historias y las que hayan experimentado nuestros hijos, pero no estoy muy seguro de que, en el fondo, se pueda encontrar tantas diferencias».

Con todo, es sin duda el mito del amor romántico, tan del gusto de su autor y a quien no se le escapan los actuales cuestionamientos a los que hoy se le somete, el principal peor parado si se revisa 'Historias de Marta y Fernando' con una mirada más sujeta a estas nuevas inquietudes: «¿Teníamos todas las mujeres, especialmente las más jóvenes, el complejo de la sirenita del cuento de Andersen? ¿El amor era ese arrancarnos a lo que éramos, y pretender lo otro, lo que estaba fuera de nuestro alcance? ¿Tener que renunciar incluso a nuestra propia voz, a nuestra cola de sirenas, para lograr nuestros sueños? Pero ¿era eso tan malo, o, mejor dicho, por qué debíamos luchar para evitarlo?», se pregunta Marta en la historia 'El último banquete', si bien el autor ya pone, de forma nada inocente, en boca de su protagonista esa sensación de que el romanticismo ya se encuentra amenazado por las reivindicaciones femeninas.

'La rama que no existe', su última obra, verá la luz en abril Bajo el título 'La rama que no existe', que se inspira en un célebre verso de Luis Cernuda, Gustavo Martín Garzo presentará una nueva novela este mes de abril, de la cual el autor promete una vuelta a su particular «realismo y algo más». La obra, editada por el sello Destino, supone la vuelta de este autor a la editorial que premiase en 1999 'Historias de Marta y Fernando', en la que se había asentado desde 2014, y tras publicar el pasado año 'La ofrenda' en Galaxia Gutenberg. «Corría cierta prisa que viera la luz y lo conseguimos en apenas dos meses», admitió el escritor vallisoletano, al enterarse de que Guillermo del Toro estaba por estrenar 'La forma del agua', una película que se inspiraba en el mismo material germinal que aquel libro de Garzo. El autor, que también trabaja ahora mismo en una nueva novela corta, o 'nouvelle'; ha elegido para la portada de 'La rama que no existe' el detalle de un cuadro del pintor turolense José Luis Mazarío.

«Se trata al amor romántico como si fuera una maldición, una trampa que se le tiende a la mujer, como si el hombre no pudiera verse envuelto ni dejarse llevar por una ilusión que le engatusa», lamenta el autor, al que le gusta denominarse como «un defensor de lo que no existe», como lo son también, en sus palabras, el arte, el cine o la literatura misma: «Hoy los cuentos de hadas están cuestionadísimos, pero entiendo que pasa porque las mujeres han sufrido tantas injusticias y tanto dolor que llegan a un radicalismo, por otra parte más que necesario, para poder defenderse».

Mitologías propias

Quizá la mayor virtud, la que llegue a convertir en algo imperecedero un libro como 'Historias de Marta y Fernando', radique en el doble sentido que puede desprenderse de su mismo título: las 'historias' no son solo las vivencias de esta pareja, también las numerosísimas narraciones que en ellas se encuentran sobre sus recuerdos de infancia, sus anécdotas y sus momentos clave en la vida; unos relatos, con todo el doble sentido de la palabra, que adquieren nuevo significado al compartirse con la persona amada. Aún más, esta última, al escucharlo, llega a hacer una observación o un comentario que puede incluso transformar al propio narrador: es, en otras palabras, toda una metáfora del acto mismo de comunión entre escribir y leer, entre el autor y el lector.

«Todas las parejas desarrollan sus propias mitologías», defiende el autor: «Esos 'corpus' de relatos celebran algo: se entienden, siguiendo el paralelismo de 'Las mil y una noches', como el conjunto de historias que configuran aquello que somos». Porque, para Martín Garzo, «no hay verdad que quepa en una sola historia, y dentro del seno de la pareja se comparte, en la medida en la que se revelan los secretos y confidencias de cada uno, una dinámica que pide el amor mismo».

Garzo prefiere pensarse como un autor que, incluso en sus obras más realistas, siempre incluye «algo más; algo inesperado, oculto o que va más allá». Deudor reconocido de la tradición sureña de Carson McCullers y Flannery O'Connor, pero también de William Faulkner y de Truman Capote, para él «la literatura es abrir una puerta y mirar en lo oscuro», algo que echa de menos en el grueso de las propuestas editoriales de ficción en la actualidad: «Todo se encuentra demasiado apegado al realismo, es básicamente representativo y carece de esa particular visión, mientras se carga con una retórica demasiado discursiva e ideológica».