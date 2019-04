«Cada libro necesita una estrategia de 'marketing' diferente y ambiciosa» Nahir Gutiérrez, durante la conferencia. / Universidad de Valladolid Nahir Gutiérrez, responsable de comunicación de Librerías del Grupo Planeta, abre en la UVA el XVI Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores de Literatura Hispánica JESÚS BOMBÍN Valladolid Martes, 9 abril 2019, 13:57

Antes de que un título triunfe o pase desapercibido entre la comunidad lectora se suceden una serie de procesos que, en buena medida, determinan el éxito o el fracaso en su recorrido por las librerías y otros canales de venta. De cómo una estrategia bien dirigida puede relanzar un libro y a un autor ha versado la conferencia con la que la coordinadora de comunicación de la división de librerías del Grupo Planeta, Nahir Gutiérrez, ha inaugurado el XVI Congreso Internacional Aleph, organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores de Literatura Hispánica. Durante tres días la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (UVA) acoge a este certamen en el que setenta asistentes participan y presentan sus investigaciones en torno a las relaciones entre economía y literatura a lo largo de la historia.

«La literatura está llena de libros buenísimos que no han tenido la repercusión merecida porque no se ha conseguido que arranquen, por eso el grado de compromiso entre un autor y su editor ha de estar muy bien hilvanado, aconsejando o desaconsejando», explica Nahir Gutiérrez. Frente a la imagen peyorativa que suele acompañar a todo libro identificado con la coletilla 'superventas', se mostró taxativa defendiendo que «un 'best seller' no tiene por qué estar reñido con la calidad si está bien escrito», y aludió al mecanismo compesatorio que supone la aparición de títulos de estas características en el mercado. «Los 'best seller' ayudan a publicar otros libros de autores minoritarios porque generan un colchón económico en la editorial».

Habló también de cómo las editoriales cuidan cada vez con más detalle la elaboración de planes y estrategias en un país, recuerda, donde hace años se evitaba mostrar en un informativo la portada de un libro porque se consideraba publicidad. Un prejuicio, apuntó, que se suma a otros del estilo 'si un libro es bueno se vende solo', adheridos al mundo de la literatura. «Cada título necesita una estrategia de 'marketing' diferente y ambiciosa; en algunos casos intentamos hacer política de francotirador, dirigiendo una novela determinada a grupos de gente afín a ella para que tenga cierta capilaridad; todos los libros necesitan una primera pedrada en el agua para que hagan onda y se expandan. La gente no imagina todo el trabajo que hay detrás para que un libro asome la cabeza en el mercado editorial».

Deplora la falta de espacios culturales en televisión dedicados a la lectura tanto como que en la marca España con la que se intenta vender imagen de país en el exterior la cultura «siga siendo el último mono, y la literatura la cola de ese mono, porque el cine tiene algo más de visibilidad; si nos convirtiésemos en un país más lector, redundaría en beneficio de toda la sociedad».

No obvió la saturación de oferta literaria en un mercado con un abultado volumen de novedades: «Ya, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? porque es inviable hacer promoción de toda la cantidad de títulos que nos proponen, pero si no la hacemos el libro se muere; el criterio suele ser centrarnos en los grandes títulos y realizar envíos selectivos de los demás». Por contra, reconoció que en las editoriales existe «un miedo cerval y absurdo a la mancha en las librerías, a ceder espacio; así que a ver quién se atreve a publicar menos».

El congreso continuó con una mesa redonda sobre el mundo editorial en la que intervinieron Noelia López Souto, de la Universidad de Salamanca; David Martel Cedrés, de la Universidad Complutense de Madrid; Adriana Rodríguez Alfonso, de la Universidad de Salamanca, y Raúl Molina Gil, de la Universidad de Valencia.